Враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками, артиллерией и авиабомбами: погиб человек, еще пятеро пострадали

В Днепропетровской области в результате российских атак погибла женщина, есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Российские войска в течение дня в воскресенье, 15 марта, 20 раз атаковали пять районов области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами.

Атаки на Днепр

В Днепре в результате атак врага ранен 73-летний мужчина, его госпитализировали. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Обстрелы Никопольщины

"Под ударом оказался и Никопольский район – Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Там повреждены более 10 многоквартирных и частных домов, хозяйственные постройки, инфраструктура, автомобили. 56-летнюю женщину, пострадавшую в результате атаки, госпитализировали. 30-летний мужчина будет лечиться амбулаторно", - рассказал глава ОВА.

Обстрелы Синельниковского района

В Покровской громаде Синельниковского района пострадала 66-летняя женщина, ее госпитализировали. Повреждены 6 домов.

Атаки на Каменский район

В Пятихатках Каменского района из-за вражеских атак возник пожар на территории транспортного предприятия.

Обстрелы Павлоградского района

В Павлоградском районе оккупанты нанесли удар по Троицкой громаде. Загорелись частные дома, хозяйственная постройка и автомобиль.

Вечером россияне атаковали два района

В 19:29 Ганжа сообщил, что в результате вражеского удара в Троицкой громаде Павлоградского района погибла 87-летняя женщина. Ее тело спасатели извлекли из-под завалов. Разрушены два дома, еще около десятка – повреждены.

В Дубовиковской громаде Синельниковского района ранен 42-летний водитель, развозивший хлеб. Ему оказывают помощь в местной больнице. Впоследствии пострадавшего перевезут на лечение в областной центр.

