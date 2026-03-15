Враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками, артиллерией и авиабомбами: погиб человек, еще пятеро пострадали
В Днепропетровской области в результате российских атак погибла женщина, есть пострадавшие.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Российские войска в течение дня в воскресенье, 15 марта, 20 раз атаковали пять районов области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами.
Атаки на Днепр
В Днепре в результате атак врага ранен 73-летний мужчина, его госпитализировали. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
Обстрелы Никопольщины
"Под ударом оказался и Никопольский район – Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Там повреждены более 10 многоквартирных и частных домов, хозяйственные постройки, инфраструктура, автомобили. 56-летнюю женщину, пострадавшую в результате атаки, госпитализировали. 30-летний мужчина будет лечиться амбулаторно", - рассказал глава ОВА.
Обстрелы Синельниковского района
В Покровской громаде Синельниковского района пострадала 66-летняя женщина, ее госпитализировали. Повреждены 6 домов.
Атаки на Каменский район
В Пятихатках Каменского района из-за вражеских атак возник пожар на территории транспортного предприятия.
Обстрелы Павлоградского района
В Павлоградском районе оккупанты нанесли удар по Троицкой громаде. Загорелись частные дома, хозяйственная постройка и автомобиль.
Вечером россияне атаковали два района
В 19:29 Ганжа сообщил, что в результате вражеского удара в Троицкой громаде Павлоградского района погибла 87-летняя женщина. Ее тело спасатели извлекли из-под завалов. Разрушены два дома, еще около десятка – повреждены.
В Дубовиковской громаде Синельниковского района ранен 42-летний водитель, развозивший хлеб. Ему оказывают помощь в местной больнице. Впоследствии пострадавшего перевезут на лечение в областной центр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль