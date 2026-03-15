Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками, артилерією та авіабомбами: загинула людина, ще п’ятеро постраждали

На Дніпропетровщині внаслідок російських атак загинула жінка, є постраждалі.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Російські війська впродовж дня неділі, 15 березня, 20 разів атакували п'ять районів області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

Атаки на Дніпро

У Дніпрі внаслідок атак ворога поранено 73-річного чоловіка, його госпіталізували. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Обстріли Нікопольщини

"Під ударом була і Нікопольщина – Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Там пошкоджені понад 10 багатоквартирних і приватних будинків, господарські споруди, інфраструктура, автівки. 56-річну жінку, постраждалу через атаку, госпітальзували. 30-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно", - розповів очільник ОВА.

Обстріли Синельниківщини

У Покровській громаді Синельниківського району постраждала 66-річна жінка, її госпіталізували. Пошкоджені 6 осель.

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Атаки на Кам'янський район

У П'ятихатках Кам'янського району через ворожі атаки виникла пожежа на території транспортного підприємства.

Обстріли Павлоградського району

У Павлоградському районі окупанти вдарили по Троїцькій громаді. Зайнялися приватні будинки, господарська споруда та автівка.

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Ввечері росіяни атакували два райони

О 19:29 Ганжа повідомив, що через ворожий удар у Троїцькій громаді Павлоградського району загинула 87-річна жінка. Її тіло рятувальники дістали з-під завалів. Зруйновані дві оселі, ще з десяток – понівечені.

У Дубовиківській громаді Синельниківського району поранено 42-річного водія, який розвозив хліб. Чоловіку надають допомогу у місцевій лікарні. Згодом постраждалого перевезуть на лікування до обласного центру.

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