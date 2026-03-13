Майже 20 разів росіяни атакували Дніпропетровщину: один поранений, пошкоджено будинки та агрофірму
Протягом дня 13 грудня війська РФ майже 20 разів атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками, внаслідок чого є поранений.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Покровська і Марганецька громади.
Зазначається, що пошкоджені агрофірма, приватний будинок і господарська споруда.
Синельниківський район
На Синельниківщині росіяни поцілили по Межівській та Дубовиківській громадах. Пошкоджені інфраструктура, оселя та будівля, що не експлуатується.
Крім того, поранень зазнав 37-річний чоловік.
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