Майже 20 разів росіяни атакували Дніпропетровщину: один поранений, пошкоджено будинки та агрофірму

Протягом дня 13 грудня війська РФ майже 20 разів атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками, внаслідок чого є поранений.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Покровська і Марганецька громади.

Зазначається, що пошкоджені агрофірма, приватний будинок і господарська споруда.

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Синельниківський район

На Синельниківщині росіяни поцілили по Межівській та Дубовиківській громадах. Пошкоджені інфраструктура, оселя та будівля, що не експлуатується.

Крім того, поранень зазнав 37-річний чоловік.

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