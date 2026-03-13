Россияне почти 20 раз атаковали Днепропетровщину: один раненый, повреждены дома и агрофирма

В течение дня 13 декабря войска РФ почти 20 раз обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области из артиллерии и с помощью беспилотников, вследствие чего есть раненый.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Никопольский район

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Червоногригоровская, Покровская и Марганецкая громады.

Отмечается, что повреждены агрофирма, частный дом и хозяйственное сооружение.

Синельниковский район

В Синельниковском районе россияне нанесли удары по Межевской и Дубовиковской громадам. Повреждены инфраструктура, жилой дом и неэксплуатируемое здание.

Кроме того, ранения получил 37-летний мужчина.

