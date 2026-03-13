Россияне почти 20 раз атаковали Днепропетровщину: один раненый, повреждены дома и агрофирма
В течение дня 13 декабря войска РФ почти 20 раз обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области из артиллерии и с помощью беспилотников, вследствие чего есть раненый.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Червоногригоровская, Покровская и Марганецкая громады.
Отмечается, что повреждены агрофирма, частный дом и хозяйственное сооружение.
Синельниковский район
В Синельниковском районе россияне нанесли удары по Межевской и Дубовиковской громадам. Повреждены инфраструктура, жилой дом и неэксплуатируемое здание.
Кроме того, ранения получил 37-летний мужчина.
