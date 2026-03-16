Доба на Чернігівщині: загинув військовий, постраждали люди та інфраструктура. ФОТО

Учора в Чернігові та районах області ворог застосував "ланцет" і "герані". Є загиблий військовий, поранені військові та поліцейські, пошкоджені будинки, склади та загорілося кукурудзяне поле.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.

Вдень 15 березня російські загарбники атакували блокпост на виїзді з Чернігова. Пролунало 4 вибухи. Ворог застосував "Ланцет". Внаслідок удару є загиблий і поранені військовослужбовці. Також постраждали двоє поліцейських.

Обстріли районів

Уночі та з самого ранку "герані" атакували підприємства в Менській громаді Корюківського району та в Ічнянській ТГ на Прилуччині.

Також на Менщині ударний дрон влучив у кукурудзяне поле - загорілося понад 5 гектарів. Пожежу загасили.

У селі Семенівської громади безпілотник влучив у складське приміщення.

У селі на Куликівщині через удар "герані" загорівся будинок.

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Наслідки ворожих атак









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