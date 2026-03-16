Сутки на Черниговщине: погиб военный, пострадали люди и инфраструктура. ФОТО

Вчера в Чернигове и районах области враг применил "Ланцет" и "Герань". Есть погибший военнослужащий, раненые военные и полицейские, повреждены дома и склады, загорелось кукурузное поле.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вячеслав Чаус.

Днем 15 марта российские захватчики атаковали блокпост на выезде из Чернигова. Прогремели 4 взрыва. Враг применил "Ланцет". В результате удара есть погибший и раненые военнослужащие. Также пострадали двое полицейских.

Обстрелы районов

Ночью и с самого утра "герани" атаковали предприятия в Менской громаде Корюковского района и в Ичнянской ТГ в Прилукском районе.

Также в Менском районе ударный дрон попал в кукурузное поле - загорелось более 5 гектаров. Пожар потушили.

В селе Семеновской громады беспилотник попал в складское помещение.

В селе на Куликовщине из-за удара "Герани" загорелся дом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты массированно атаковали дронами Одесчину: поврежден детсад и многоэтажки в Черноморске. ФОТОрепортаж

Последствия вражеских атак









Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атакует Харьков дронами: пострадал мужчина, повреждена транспортная инфраструктура