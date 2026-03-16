Сутки на Черниговщине: погиб военный, пострадали люди и инфраструктура. ФОТО
Вчера в Чернигове и районах области враг применил "Ланцет" и "Герань". Есть погибший военнослужащий, раненые военные и полицейские, повреждены дома и склады, загорелось кукурузное поле.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вячеслав Чаус.
Днем 15 марта российские захватчики атаковали блокпост на выезде из Чернигова. Прогремели 4 взрыва. Враг применил "Ланцет". В результате удара есть погибший и раненые военнослужащие. Также пострадали двое полицейских.
Обстрелы районов
Ночью и с самого утра "герани" атаковали предприятия в Менской громаде Корюковского района и в Ичнянской ТГ в Прилукском районе.
Также в Менском районе ударный дрон попал в кукурузное поле - загорелось более 5 гектаров. Пожар потушили.
В селе Семеновской громады беспилотник попал в складское помещение.
В селе на Куликовщине из-за удара "Герани" загорелся дом.
Последствия вражеских атак
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