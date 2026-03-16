Враг атакует Харьков дронами: пострадал мужчина, повреждена транспортная инфраструктура
Утром 16 марта 2026 года войска РФ нанесли удар беспилотниками по территории Харькова. Зафиксировано два удара.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
По словам Терехова, враг нанес удар "шахедом" по Шевченковскому району города. На месте удара есть как минимум один пострадавший.
В ОВА уточнили, что 34-летний мужчина перенес острую стрессовую реакцию.
Второй удар пришелся на границу Киевского и Шевченковского районов. Повреждена транспортная инфраструктура. О пострадавших - пока информация не поступала.
Что предшествовало?
Как сообщалось, в настоящее время под атакой РФ также находится Киев.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
