Враг атакует Харьков дронами: пострадал мужчина, повреждена транспортная инфраструктура

Утром 16 марта 2026 года войска РФ нанесли удар беспилотниками по территории Харькова. Зафиксировано два удара.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

По словам Терехова, враг нанес удар "шахедом" по Шевченковскому району города. На месте удара есть как минимум один пострадавший.

В ОВА уточнили, что 34-летний мужчина перенес острую стрессовую реакцию.

Второй удар пришелся на границу Киевского и Шевченковского районов. Повреждена транспортная инфраструктура. О пострадавших - пока информация не поступала.

Что предшествовало?

Как сообщалось, в настоящее время под атакой РФ также находится Киев.

