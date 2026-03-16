Ворог атакує Харків дронами: постраждав чоловік, пошкоджено транспортну інфраструктуру

Зранку 16 березня 2026 року війська РФ атакують ударними безпілотниками територію Харкова. Зафіксовано два удари.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами Терехова, ворог завдав удару "Шахедом" по Шевченківському району міста. На місці удару є мінімум одна постраждала людина.

В ОВА уточнили, що 34-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.

Другий удар прийшовся по межі Київського та Шевченківського районів. Пошкоджено транспортну інфраструктуру. Щодо постраждалих - наразі інформація не надходила.

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Що передувало?

Як повідомлялося, наразі під атакою РФ також перебуває Київ.

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