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Новини Рятувальні операції ДСНС
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У Харкові двоє дітей загинули, провалившись під кригу на водоймі

У Харкові шестеро людей провалилися під кригу: двоє загиблих
Фото: ДСНС

У Харкові сталася трагічна подія на водоймі, де під кригу провалилися шестеро дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався у четвер, 12 березня, у Шевченківському районі міста. За попередньою інформацією рятувальників, група дітей опинилася на кризі, яка не витримала їхньої ваги.

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Двоє дітей загинули

За даними рятувальників, під кригу провалилися шестеро дітей. Місцевий мешканець, який став очевидцем події, зміг витягнути з води чотирьох із них.

На жаль, врятувати всіх не вдалося. Двоє хлопців віком 17 і 10 років загинули.

Рятувальники та водолази підняли тіла дітей з водойми та передали їх відповідним службам.

У Харкові шестеро людей провалилися під кригу: двоє загиблих
Фото: ДСНС

Рятувальники закликають батьків бути уважними

Після трагедії психологи ДСНС надавали допомогу та підтримку батькам загиблих дітей.

У службі наголосили, що під час весняної відлиги лід на водоймах стає особливо небезпечним і може ламатися навіть під невеликою вагою.

Рятувальники закликають дорослих не залишати дітей без нагляду поблизу водойм та обов’язково пояснювати їм ризики виходу на кригу.

У ДСНС підкреслюють, що навіть кілька кроків по тонкому льоду можуть призвести до трагедії.

У Харкові шестеро людей провалилися під кригу: двоє загиблих
Фото: ДСНС
  • Як ми повідомляли раніше, в Україні зафіксовано майже 800 випадків підтоплень через весняне водопілля.

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Автор: 

діти (5597) Харків (6155) рятувальники (208) ДСНС (5361) Харківська область (2856) Харківський район (953)
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Ну чому біда за бідою ?
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12.03.2026 19:06 Відповісти
Я навіть собак на лід не випускаю....(((
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12.03.2026 19:35 Відповісти
Собак шкода більше за людей, бо вони не розуміють небезпеки.
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13.03.2026 02:21 Відповісти
Яка вже крига! Діти на навчені простим речам
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12.03.2026 21:32 Відповісти
Бо, не на мараВоні потрібно бюджетні кошти витрачати, а на просвітницькі фільми і передачі для дітей шкільного і дошкільного віку - як переходити дорогу, поводження на кризі, чим небезпечні ігри з вогнем, правила користування електроприладами, до чого приводить ігроманія, життя в телефоні і т.д. На перегляд таких спеціалізованих документальних фільмів у школах і дитячих садках потрібно спеціально виділяти час з повторними переглядами через якісь визначені профільними спеціалістами з педагогики і психології проміжки часу, щоб не забувалось. Такі фільми і телепередачі будуть корисні для багатьох дорослих і тим більше батьків.
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12.03.2026 22:54 Відповісти
'' Двоє хлопців віком 17 і 10 років загинули''.Дітей шкода. Але в 17 років можна трішки і думати.
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13.03.2026 08:00 Відповісти
Деякі найвеличніші і досі не думають. І нічого....
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13.03.2026 09:29 Відповісти
 
 