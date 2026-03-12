У Харкові двоє дітей загинули, провалившись під кригу на водоймі

Фото: ДСНС

У Харкові сталася трагічна подія на водоймі, де під кригу провалилися шестеро дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався у четвер, 12 березня, у Шевченківському районі міста. За попередньою інформацією рятувальників, група дітей опинилася на кризі, яка не витримала їхньої ваги.

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Двоє дітей загинули

За даними рятувальників, під кригу провалилися шестеро дітей. Місцевий мешканець, який став очевидцем події, зміг витягнути з води чотирьох із них.

На жаль, врятувати всіх не вдалося. Двоє хлопців віком 17 і 10 років загинули.

Рятувальники та водолази підняли тіла дітей з водойми та передали їх відповідним службам.

Фото: ДСНС

Рятувальники закликають батьків бути уважними

Після трагедії психологи ДСНС надавали допомогу та підтримку батькам загиблих дітей.

У службі наголосили, що під час весняної відлиги лід на водоймах стає особливо небезпечним і може ламатися навіть під невеликою вагою.

Рятувальники закликають дорослих не залишати дітей без нагляду поблизу водойм та обов’язково пояснювати їм ризики виходу на кригу.

У ДСНС підкреслюють, що навіть кілька кроків по тонкому льоду можуть призвести до трагедії.

Фото: ДСНС

Як ми повідомляли раніше, в Україні зафіксовано майже 800 випадків підтоплень через весняне водопілля.

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