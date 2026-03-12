У Харкові двоє дітей загинули, провалившись під кригу на водоймі
У Харкові сталася трагічна подія на водоймі, де під кригу провалилися шестеро дітей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Інцидент стався у четвер, 12 березня, у Шевченківському районі міста. За попередньою інформацією рятувальників, група дітей опинилася на кризі, яка не витримала їхньої ваги.
Двоє дітей загинули
За даними рятувальників, під кригу провалилися шестеро дітей. Місцевий мешканець, який став очевидцем події, зміг витягнути з води чотирьох із них.
На жаль, врятувати всіх не вдалося. Двоє хлопців віком 17 і 10 років загинули.
Рятувальники та водолази підняли тіла дітей з водойми та передали їх відповідним службам.
Рятувальники закликають батьків бути уважними
Після трагедії психологи ДСНС надавали допомогу та підтримку батькам загиблих дітей.
У службі наголосили, що під час весняної відлиги лід на водоймах стає особливо небезпечним і може ламатися навіть під невеликою вагою.
Рятувальники закликають дорослих не залишати дітей без нагляду поблизу водойм та обов’язково пояснювати їм ризики виходу на кригу.
У ДСНС підкреслюють, що навіть кілька кроків по тонкому льоду можуть призвести до трагедії.
- Як ми повідомляли раніше, в Україні зафіксовано майже 800 випадків підтоплень через весняне водопілля.
Будь ласка, зачекайте...
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