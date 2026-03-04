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Новини Рятувальні операції ДСНС
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У Житомирі знайшли 15 кг ртуті у приватному дворі

У Житомирі у дворі виявили 15 кг ртуті

У Житомирі у дворі приватного будинку виявили 15 кілограмів ртуті.

Хімічна речовина була у герметично закритій колбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

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Вилучення та утилізація

Рятувальники, які прибули на виклик, встановили, що у 3-літровій скляній банці були окремі колби з ртуттю.

За інформацією ДСНС, токсичний метал вже вилучено та передано фахівцям органів місцевого самоврядування для подальшої утилізації. Небезпечних речовин, що загрожують мешканцям, на території більше не залишилося.

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Житомир (593) ртуть (34) ДСНС (5353) Житомирська область (1355) Житомирський район (56)
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Топ коментарі
+5
"...Хто для тещі бере, хто для начальника..." (с) 😁
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04.03.2026 08:37 Відповісти
+3
Ртуть не токсична якщо її не ковтати. Я 5 років з ртуттю працював і ще живу. Одного разу лопнула груша з ртуттю, ртуть розлилась, ми її совками збирали, просто вікна й двері відкрили, зробили протяг. Було кумедно спостерігати як залізні гайки і шурупи на поверхні плавають. Пари отруйні, але вони тримаються тонюсіньким шаром коло землі. Ртуть важка, пари теж.
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04.03.2026 09:47 Відповісти
+2
Тю-ю-ю ... А могли бы Трампу" всучить ... заключить угоду о редкоземельных ресурсах...
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04.03.2026 03:44 Відповісти
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Тю-ю-ю ... А могли бы Трампу" всучить ... заключить угоду о редкоземельных ресурсах...
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04.03.2026 03:44 Відповісти
У вас напевно московський паспорт?
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04.03.2026 08:27 Відповісти
А що з нею робити зараз? продати не продаш, де застосувати невідомо...колись користувалась попитом в зубних лікарів розчиняли срібло і ставили пломби довговічні
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04.03.2026 08:32 Відповісти
"...Хто для тещі бере, хто для начальника..." (с) 😁
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04.03.2026 08:37 Відповісти
гуморист Ви, однако....
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04.03.2026 09:26 Відповісти
Ото стареньких термометрів набили!
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04.03.2026 09:30 Відповісти
Ртуть не токсична якщо її не ковтати. Я 5 років з ртуттю працював і ще живу. Одного разу лопнула груша з ртуттю, ртуть розлилась, ми її совками збирали, просто вікна й двері відкрили, зробили протяг. Було кумедно спостерігати як залізні гайки і шурупи на поверхні плавають. Пари отруйні, але вони тримаються тонюсіньким шаром коло землі. Ртуть важка, пари теж.
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04.03.2026 09:47 Відповісти
Справжні українці. Живуть за принципом: в господарстві все згодиться.
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04.03.2026 11:40 Відповісти
В мене є підводний термометр радянський, скляний...там десь 100г ртуті...порадьте будь ласка де можна розбити і чи пропустять з ним до ОПи
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04.03.2026 13:51 Відповісти
в 2000-ом году наблюдал как два лифтёра тянули ёмкость с ртутью. возле подъезда они "погорнули" и всю ртуть разлили
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04.03.2026 18:36 Відповісти
 
 