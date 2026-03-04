У Житомирі знайшли 15 кг ртуті у приватному дворі

У Житомирі у дворі приватного будинку виявили 15 кілограмів ртуті.

Хімічна речовина була у герметично закритій колбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

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Вилучення та утилізація

Рятувальники, які прибули на виклик, встановили, що у 3-літровій скляній банці були окремі колби з ртуттю.

За інформацією ДСНС, токсичний метал вже вилучено та передано фахівцям органів місцевого самоврядування для подальшої утилізації. Небезпечних речовин, що загрожують мешканцям, на території більше не залишилося.

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