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У Житомирі знайшли 15 кг ртуті у приватному дворі
У Житомирі у дворі приватного будинку виявили 15 кілограмів ртуті.
Хімічна речовина була у герметично закритій колбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Вилучення та утилізація
Рятувальники, які прибули на виклик, встановили, що у 3-літровій скляній банці були окремі колби з ртуттю.
За інформацією ДСНС, токсичний метал вже вилучено та передано фахівцям органів місцевого самоврядування для подальшої утилізації. Небезпечних речовин, що загрожують мешканцям, на території більше не залишилося.
- Нагадаємо, на Одещині троє людей загинули від отруєння чадним газом від генератора.
Топ коментарі
+5 Сліпий
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+3 Julian Lopez #602860
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+2 Viktoria Barabash
показати весь коментар04.03.2026 03:44 Відповісти Посилання
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