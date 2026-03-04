В Житомире нашли 15 кг ртути в частном дворе

В Житомире во дворе частного дома обнаружили 15 килограммов ртути.

Химическое вещество находилось в герметично закрытой колбе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Изъятие и утилизация

Спасатели, прибывшие на вызов, установили, что в 3-литровой стеклянной банке находились отдельные колбы с ртутью.

По информации ГСЧС, токсичный металл уже изъят и передан специалистам органов местного самоуправления для дальнейшей утилизации. Опасных веществ, угрожающих жителям, на территории больше не осталось.

