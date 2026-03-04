2 728 5
В Житомире нашли 15 кг ртути в частном дворе
В Житомире во дворе частного дома обнаружили 15 килограммов ртути.
Химическое вещество находилось в герметично закрытой колбе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Изъятие и утилизация
Спасатели, прибывшие на вызов, установили, что в 3-литровой стеклянной банке находились отдельные колбы с ртутью.
По информации ГСЧС, токсичный металл уже изъят и передан специалистам органов местного самоуправления для дальнейшей утилизации. Опасных веществ, угрожающих жителям, на территории больше не осталось.
