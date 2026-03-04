РУС
В Житомире нашли 15 кг ртути в частном дворе

В Житомире во дворе обнаружили 15 кг ртути

В Житомире во дворе частного дома обнаружили 15 килограммов ртути.

Химическое вещество находилось в герметично закрытой колбе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Изъятие и утилизация

Спасатели, прибывшие на вызов, установили, что в 3-литровой стеклянной банке находились отдельные колбы с ртутью.

По информации ГСЧС, токсичный металл уже изъят и передан специалистам органов местного самоуправления для дальнейшей утилизации. Опасных веществ, угрожающих жителям, на территории больше не осталось.

Тю-ю-ю ... А могли бы Трампу" всучить ... заключить угоду о редкоземельных ресурсах...
показать весь комментарий
04.03.2026 03:44 Ответить
У вас напевно московський паспорт?
показать весь комментарий
04.03.2026 08:27 Ответить
А що з нею робити зараз? продати не продаш, де застосувати невідомо...колись користувалась попитом в зубних лікарів розчиняли срібло і ставили пломби довговічні
показать весь комментарий
04.03.2026 08:32 Ответить
"...Хто для тещі бере, хто для начальника..." (с) 😁
показать весь комментарий
04.03.2026 08:37 Ответить
 
 