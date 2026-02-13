1 282 7
Отравились угарным газом от генератора: в Одесской области погибли три человека, - ГСЧС
В селе Скосаровка Березовского района Одесской области три человека погибли от отравления угарным газом от генератора.
Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
По данным спасателей, трагедия произошла 13 февраля. Жертвами стали две женщины (1992 и 1993 годов рождения) и мужчина (1997 года рождения). Во время отсутствия электроснабжения они пользовались генератором, установленным внутри дома. Утром их нашли уже без признаков жизни.
Спасатели подчеркнули правила безопасного использования генераторов: их следует размещать исключительно на открытом воздухе, не возле окон, дверей или вентиляционных отверстий, на расстоянии не менее 6 метров от дома.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
клінічні ідіоти