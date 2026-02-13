РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7961 посетитель онлайн
Новости Спасательные операции
1 282 7

Отравились угарным газом от генератора: в Одесской области погибли три человека, - ГСЧС

генератор

В селе Скосаровка Березовского района Одесской области три человека погибли от отравления угарным газом от генератора.

Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным спасателей, трагедия произошла 13 февраля. Жертвами стали две женщины (1992 и 1993 годов рождения) и мужчина (1997 года рождения). Во время отсутствия электроснабжения они пользовались генератором, установленным внутри дома. Утром их нашли уже без признаков жизни.

Спасатели подчеркнули правила безопасного использования генераторов: их следует размещать исключительно на открытом воздухе, не возле окон, дверей или вентиляционных отверстий, на расстоянии не менее 6 метров от дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МОК пообещала содействовать, чтобы украинские спортивные объекты получили генераторы, - Гераскевич

Автор: 

Газ (10355) Одесская область (4168) генератор (93)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на совісті кацапів
показать весь комментарий
13.02.2026 13:54 Ответить
у кацапів немає совісті.
показать весь комментарий
13.02.2026 14:01 Ответить
"вони користувалися генератором, встановленим всередині будинку"

клінічні ідіоти
показать весь комментарий
13.02.2026 14:02 Ответить
Ще у веранді можуть поставити. В результаті холодні ноги
показать весь комментарий
13.02.2026 14:48 Ответить
погрелись....
показать весь комментарий
13.02.2026 14:23 Ответить
"що нам ці скуфи можуть порадити, вони відстали від життя". З цим гаслом вони й померли.
показать весь комментарий
13.02.2026 16:14 Ответить
А я бачив світлину в МНСників де в звичайній пічі утворилася невеличка щілина трохи нижче заслонки...і 2 жмура на ліжку +кішка...навіть слідів закопчення немає
показать весь комментарий
13.02.2026 18:07 Ответить
 
 