1 386 7
Отруїлися чадним газом від генератора: на Одещині загинуло троє людей, - ДСНС
У селі Скосарівка Березівського району Одеської області троє людей загинули від отруєння чадним газом від генератора.
Про це повідомляє ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
За даними рятувальників, трагедія сталася 13 лютого. Жертвами стали дві жінки (1992 та 1993 років народження) та чоловік (1997 року народження). Під час відсутності електропостачання вони користувалися генератором, встановленим всередині будинку. Вранці їх знайшли вже без ознак життя.
Рятувальники наголосили на правилах безпечного використання генераторів: їх слід розміщувати виключно на відкритому повітрі, не біля вікон, дверей чи вентиляційних отворів, на відстані не менше 6 метрів від будинку.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
клінічні ідіоти