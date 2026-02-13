Отруїлися чадним газом від генератора: на Одещині загинуло троє людей, - ДСНС

У селі Скосарівка Березівського району Одеської області троє людей загинули від отруєння чадним газом від генератора.

Про це повідомляє ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

За даними рятувальників, трагедія сталася 13 лютого. Жертвами стали дві жінки (1992 та 1993 років народження) та чоловік (1997 року народження). Під час відсутності електропостачання вони користувалися генератором, встановленим всередині будинку. Вранці їх знайшли вже без ознак життя.

Рятувальники наголосили на правилах безпечного використання генераторів: їх слід розміщувати виключно на відкритому повітрі, не біля вікон, дверей чи вентиляційних отворів, на відстані не менше 6 метрів від будинку.

на совісті кацапів
13.02.2026 13:54 Відповісти
у кацапів немає совісті.
13.02.2026 14:01 Відповісти
"вони користувалися генератором, встановленим всередині будинку"

клінічні ідіоти
13.02.2026 14:02 Відповісти
Ще у веранді можуть поставити. В результаті холодні ноги
13.02.2026 14:48 Відповісти
погрелись....
13.02.2026 14:23 Відповісти
"що нам ці скуфи можуть порадити, вони відстали від життя". З цим гаслом вони й померли.
13.02.2026 16:14 Відповісти
А я бачив світлину в МНСників де в звичайній пічі утворилася невеличка щілина трохи нижче заслонки...і 2 жмура на ліжку +кішка...навіть слідів закопчення немає
13.02.2026 18:07 Відповісти
 
 