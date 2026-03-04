Весняне водопілля підтопило майже 800 населених пунктів, - ДСНС
В Україні зафіксовано майже 800 випадків підтоплень через весняне водопілля.
Про це повідомив директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Віктор Вітовецький, якого цитує Цензор.НЕТ.
Підтоплення в Україні
За даними рятувальників, наразі активні роботи з наслідків підтоплення тривають на Одещині, Кіровоградщині та Черкащині.
"Ми сформували та утримуємо в готовності спеціальні загони для протидії паводкам. Вони оснащені насосами, мотопомпами, снігоболотоходами та іншим необхідним обладнанням", - зазначив Вітовецький.
За його словами, готовність рятувальників - це лише частина успіху. Важлива тісна співпраця з органами місцевого самоврядування. Іноді навіть 15-30 хвилин роботи екскаватора для створення альтернативного водовідводу можуть уберегти населений пункт від підтоплення.
Підрозділи ДСНС готові до оперативної взаємодії з громадами для мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій.
- Раніше ми повідомляли, що уряд відзвітував про готовність гідроспоруд до пропуску великої води.Сформовані всі природні передумови для вираженого весняного водопілля.
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