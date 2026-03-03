Весняне водопілля: уряд відзвітував про готовність гідроспоруд до пропуску великої води
В Україні сформувалися всі природні умови для весняного водопілля. Держава постійно контролює гідрологічну ситуацію, а ключові гідротехнічні споруди готові до безпечного пропуску великої води.
Про це повідомила заступниця Міністра економіки Ірина Овчаренко в ефірі телеканалу "Суспільне", інформує пресслужба Мінекономіки.
За її словами, ще з середини лютого фахівці прогнозували активний розвиток водопілля.
"Сформовані всі природні передумови для вираженого весняного водопілля. У більшості річкових басейнів запаси води у сніговому покриві перебувають на рівні середніх і вище середніх кліматичних показників. Ґрунт місцями промерзлий на 10 ‒ 70 см, що означає активний поверхневий стік під час танення", ‒ зазначила Ірина Овчаренко.
Рівні води у багатьох річках уже піднялися в середньому на 2,5 метра. Додатковими факторами ризику залишаються льодохід і можливі льодові затори, які під час танення можуть спричиняти локальні підтоплення або пошкодження гідротехнічних споруд.
За прогнозами гідрологів, підтоплення можливі практично по всій території України.
Найбільш показові ситуації наразі спостерігаються у басейні Сіверського Дінця на Харківщині, у Черкаській області та в Одеській області, де в п’яти населених пунктах уже зафіксовано часткові підтоплення домогосподарств.
У Києві можливі локальні підтоплення в заплавних територіях ‒ зокрема в районі парку "Наталка", Гідропарку, Русанівських садів, Осокорків і Труханового острова.
За словами Ірини Овчаренко, весняний період є ключовим для перевірки стану гідротехнічної інфраструктури.
"Усі споруди державної власності обстежені та готові до пропуску повені й паводків", ‒ зазначила вона.
Великі водосховища, зокрема на Дніпровському каскаді, Дністрі та Південному Бузі, працюють відповідно до затверджених правил експлуатації, створено резервні об’єми для приймання великої води.
Водночас складною лишається ситуація на малих річках та на безгосподарних або приватних гідроспорудах.
"Малі річки, засмічені й зарегульовані гідроспорудами, які роками не ремонтуються, дають про себе знати. Саме тут виникають локальні підтоплення. Тому місцевим громадам варто вже зараз приділити увагу цим об’єктам", ‒ підкреслила Ірина Овчаренко.
Заступниця міністра зазначила, що різке ускладнення можливе лише за одночасного накладання кількох факторів: інтенсивного танення снігу, рясних опадів та утворення льодових заторів.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів дав доручення відповідальним органам спільно з ОВА забезпечити всі необхідні ресурси для реагування та подолання наслідків повеней і паводків, очікуваних цієї весни.
"Мінекономіки разом з Мінрозвитку, Мінсоцполітики, Мінфіном, МВС, ДСНС мають надати пропозиції щодо підтримку людей і бізнесу, які можуть постраждати внаслідок повені та паводків у весняний період 2026 року", ‒ заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
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