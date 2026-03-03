Весняне водопілля: уряд відзвітував про готовність гідроспоруд до пропуску великої води

В Україні сформувалися всі природні умови для весняного водопілля. Держава постійно контролює гідрологічну ситуацію, а ключові гідротехнічні споруди готові до безпечного пропуску великої води.

Про це повідомила заступниця Міністра економіки Ірина Овчаренко в ефірі телеканалу "Суспільне", інформує пресслужба Мінекономіки.

За її словами, ще з середини лютого фахівці прогнозували активний розвиток водопілля.

"Сформовані всі природні передумови для вираженого весняного водопілля. У більшості річкових басейнів запаси води у сніговому покриві перебувають на рівні середніх і вище середніх кліматичних показників. Ґрунт місцями промерзлий на 10 ‒ 70 см, що означає активний поверхневий стік під час танення", ‒ зазначила Ірина Овчаренко.

Рівні води у багатьох річках уже піднялися в середньому на 2,5 метра. Додатковими факторами ризику залишаються льодохід і можливі льодові затори, які під час танення можуть спричиняти локальні підтоплення або пошкодження гідротехнічних споруд.

За прогнозами гідрологів, підтоплення можливі практично по всій території України.

Найбільш показові ситуації наразі спостерігаються у басейні Сіверського Дінця на Харківщині, у Черкаській області та в Одеській області, де в п’яти населених пунктах уже зафіксовано часткові підтоплення домогосподарств.

У Києві можливі локальні підтоплення в заплавних територіях ‒ зокрема в районі парку "Наталка", Гідропарку, Русанівських садів, Осокорків і Труханового острова.

За словами Ірини Овчаренко, весняний період є ключовим для перевірки стану гідротехнічної інфраструктури.

"Усі споруди державної власності обстежені та готові до пропуску повені й паводків", ‒ зазначила вона.

Великі водосховища, зокрема на Дніпровському каскаді, Дністрі та Південному Бузі, працюють відповідно до затверджених правил експлуатації, створено резервні об’єми для приймання великої води.

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Водночас складною лишається ситуація на малих річках та на безгосподарних або приватних гідроспорудах.

"Малі річки, засмічені й зарегульовані гідроспорудами, які роками не ремонтуються, дають про себе знати. Саме тут виникають локальні підтоплення. Тому місцевим громадам варто вже зараз приділити увагу цим об’єктам", ‒ підкреслила Ірина Овчаренко.

Заступниця міністра зазначила, що різке ускладнення можливе лише за одночасного накладання кількох факторів: інтенсивного танення снігу, рясних опадів та утворення льодових заторів.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів дав доручення відповідальним органам спільно з ОВА забезпечити всі необхідні ресурси для реагування та подолання наслідків повеней і паводків, очікуваних цієї весни.