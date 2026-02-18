Кабмін доручив відповідальним органам підготувати ресурси для подолання наслідків повеней та паводків, - Свириденко

Кабінет Міністрів доручив відповідальним органам разом з ОВА підготувати всі необхідні ресурси для проходження і подолання наслідків повеней та паводків, які очікуються впродовж цієї весни.

Про це за підсумками засідання уряду повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Відомства мають надати пропозиції

"Мінекономіки разом з Мінрозвитку, Мінсоцполітики, Мінфіном, МВС, ДСНС мають надати пропозиції щодо підтримку людей і бізнесу, які можуть постраждати внаслідок повені та паводків у весняний період 2026 року", - розповіла Свириденко.

