Кабмін доручив відповідальним органам підготувати ресурси для подолання наслідків повеней та паводків, - Свириденко
Кабінет Міністрів доручив відповідальним органам разом з ОВА підготувати всі необхідні ресурси для проходження і подолання наслідків повеней та паводків, які очікуються впродовж цієї весни.
Про це за підсумками засідання уряду повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Відомства мають надати пропозиції
"Мінекономіки разом з Мінрозвитку, Мінсоцполітики, Мінфіном, МВС, ДСНС мають надати пропозиції щодо підтримку людей і бізнесу, які можуть постраждати внаслідок повені та паводків у весняний період 2026 року", - розповіла Свириденко.
