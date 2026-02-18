Кабмин поручил ответственным органам подготовить ресурсы для преодоления последствий наводнений и паводков, - Свириденко

Кабинет Министров поручил ответственным органам совместно с ОВА подготовить все необходимые ресурсы для прохождения и преодоления последствий наводнений и паводков, которые ожидаются в течение этой весны.

Об этом по итогам заседания правительства сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Ведомства должны предоставить предложения

"Минэкономики вместе с Минразвития, Минсоцполитики, Минфином, МВД, ГСЧС должны предоставить предложения по поддержке людей и бизнеса, которые могут пострадать вследствие наводнений и паводков в весенний период 2026 года", - рассказала Свириденко.

