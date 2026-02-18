РУС
Новости Преодоление последствий наводнений
Кабмин поручил ответственным органам подготовить ресурсы для преодоления последствий наводнений и паводков, - Свириденко

Свириденко сообщила о поручении по подготовке к паводкам

Кабинет Министров поручил ответственным органам совместно с ОВА подготовить все необходимые ресурсы для прохождения и преодоления последствий наводнений и паводков, которые ожидаются в течение этой весны.

Об этом по итогам заседания правительства сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Ведомства должны предоставить предложения

"Минэкономики вместе с Минразвития, Минсоцполитики, Минфином, МВД, ГСЧС должны предоставить предложения по поддержке людей и бизнеса, которые могут пострадать вследствие наводнений и паводков в весенний период 2026 года", - рассказала Свириденко.

Не вказано свириденко, прізвищ посадовців отих від Уряду, що за шлахбауми будуть відповідальні, на кшалт, галущенка-чернишова-баканова???
Будівництво «династії» в Козині потребує щоденних грошових витрат, це вам не якісь там, інженерні споруди від керівника ФІНМОНІТОРИНГУ !!!…
18.02.2026 20:10 Ответить
 
 