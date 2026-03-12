В Харькове двое детей погибли, провалившись под лед на водоеме

Фото: ДСНС

В Харькове произошло трагическое событие на водоеме, где под лед провалились шестеро детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в четверг, 12 марта, в Шевченковском районе города. По предварительной информации спасателей, группа детей оказалась на льду, который не выдержал их веса.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Двое детей погибли

По данным спасателей, под лед провалились шестеро детей. Местный житель, ставший очевидцем происшествия, смог вытащить из воды четверых из них.

К сожалению, спасти всех не удалось. Двое мальчиков в возрасте 17 и 10 лет погибли.

Спасатели и водолазы подняли тела детей из водоема и передали их соответствующим службам.

Фото: ГСЧС

Спасатели призывают родителей быть внимательными

После трагедии психологи ГСЧС оказывали помощь и поддержку родителям погибших детей.

В службе подчеркнули, что во время весенней оттепели лед на водоемах становится особенно опасным и может ломаться даже под небольшим весом.

Спасатели призывают взрослых не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и обязательно объяснять им риски выхода на лед.

В ГСЧС подчеркивают, что даже несколько шагов по тонкому льду могут привести к трагедии.

Фото: ГСЧС

Как мы сообщали ранее, в Украине зафиксировано почти 800 случаев подтоплений из-за весеннего половодья.

Читайте также: В Житомире нашли 15 кг ртути в частном дворе