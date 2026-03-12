В Харькове двое детей погибли, провалившись под лед на водоеме
В Харькове произошло трагическое событие на водоеме, где под лед провалились шестеро детей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел в четверг, 12 марта, в Шевченковском районе города. По предварительной информации спасателей, группа детей оказалась на льду, который не выдержал их веса.
Двое детей погибли
По данным спасателей, под лед провалились шестеро детей. Местный житель, ставший очевидцем происшествия, смог вытащить из воды четверых из них.
К сожалению, спасти всех не удалось. Двое мальчиков в возрасте 17 и 10 лет погибли.
Спасатели и водолазы подняли тела детей из водоема и передали их соответствующим службам.
Спасатели призывают родителей быть внимательными
После трагедии психологи ГСЧС оказывали помощь и поддержку родителям погибших детей.
В службе подчеркнули, что во время весенней оттепели лед на водоемах становится особенно опасным и может ломаться даже под небольшим весом.
Спасатели призывают взрослых не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и обязательно объяснять им риски выхода на лед.
В ГСЧС подчеркивают, что даже несколько шагов по тонкому льду могут привести к трагедии.
- Как мы сообщали ранее, в Украине зафиксировано почти 800 случаев подтоплений из-за весеннего половодья.
