Дрон "Герань-2" атакував Харків: пошкоджені будинки. ФОТОрепортаж

Російський ударний безпілотник, імовірно типу Герань-2, атакував Шевченківський район Харкова. Унаслідок удару пошкоджені гараж, господарчі споруди та приватні житлові будинки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

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За даними слідства, 10 березня близько 19:25 російський ударний безпілотник, попередньо типу "Герань-2", атакував Шевченківський район Харкова.

Пошкоджено гараж, господарчі споруди, приватні житлові будинки.

Без постраждалих.

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Нагадаємо, з вечора 9 березня росіяни тричі атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок ударів постраждали діти, пошкоджені багатоповерхівки.