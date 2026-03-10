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Новини Фото Атака безпілотників на Харків
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Дрон "Герань-2" атакував Харків: пошкоджені будинки. ФОТОрепортаж

Російський ударний безпілотник, імовірно типу Герань-2, атакував Шевченківський район Харкова. Унаслідок удару пошкоджені гараж, господарчі споруди та приватні житлові будинки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

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За даними слідства, 10 березня близько 19:25 російський ударний безпілотник, попередньо типу "Герань-2", атакував Шевченківський район Харкова.

Пошкоджено гараж, господарчі споруди, приватні житлові будинки.

Без постраждалих.

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Герань атакувала Харків
Герань атакувала Харків
Герань атакувала Харків

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Нагадаємо, з вечора 9 березня росіяни тричі атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок ударів постраждали діти, пошкоджені багатоповерхівки.

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Харків (6144) дрони (8448) Харківська область (2842) Харківський район (947)
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Мабуть, краще говорити, що без жертв та поранених. Адже люди постраждали, втративши майно.
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10.03.2026 22:48 Відповісти
Щось наш паяц-«захисничок», який відправляє спеціалістів і обладнання за кордон, не здатен захистити громадян власної країни при тому, що ЗСУ роблять все що можуть!
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10.03.2026 22:52 Відповісти
"не на часі..."
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10.03.2026 22:52 Відповісти
 
 