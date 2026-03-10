Дрон "Герань-2" атакував Харків: пошкоджені будинки. ФОТОрепортаж
Російський ударний безпілотник, імовірно типу Герань-2, атакував Шевченківський район Харкова. Унаслідок удару пошкоджені гараж, господарчі споруди та приватні житлові будинки
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
За даними слідства, 10 березня близько 19:25 російський ударний безпілотник, попередньо типу "Герань-2", атакував Шевченківський район Харкова.
Пошкоджено гараж, господарчі споруди, приватні житлові будинки.
Без постраждалих.
Нагадаємо, з вечора 9 березня росіяни тричі атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок ударів постраждали діти, пошкоджені багатоповерхівки.
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Погрібний Олександр
показати весь коментар10.03.2026 22:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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Luk Viktor
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