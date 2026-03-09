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Новини Фото Обстріли Харківщини
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15 загиблих і 54 постраждалих: росіяни атакували 60 населених пунктів Харківщини за тиждень. ФОТОрепортаж

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали 60 населених пунктів Харківської області, зокрема м. Харків, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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Обстріли Харківщини

Жертви атак

Унаслідок обстрілів постраждали 54 людини, серед них 7 дітей – дівчатка 7, 8, 10 років і дві 17-річні дівчини, а також хлопчики 6 і 11 років.

"На жаль, 15 людей загинули, зокрема двоє дітей – 13-річна дівчинка і 9-річний хлопчик", - йдеться в повідомленні.

Крім того, внаслідок вибуху невідомого предмета одна людина загинула, ще одна постраждала.

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Обстріли Харківщини

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Чим атакували росіяни?

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 3 ракети;
  • 6 РСЗВ "Торнадо";
  • 20 КАБ;
  • 65 БпЛА типу "Герань-2";
  • 1 БпЛА типу "Ланцет";
  • 10 БпЛА типу "Молнія";
  • 16 fpv-дронів;
  • 227 БпЛА (тип встановлюється).

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Куди били окупанти?

Зазначається, що найбільше постраждала цивільна інфраструктура Чугуївського району, де пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, 19 приватних будинків, 6 господарчих споруд, базу відпочинку, гаражі, електромережі, залізничну інфраструктуру, цивільне підприємство, 2 магазини, 2 сільськогосподарські підприємства, зерносховище, навантажувач, трактор, тягач, 16 автомобілів.

Обстріли Харківщини

Суттєві пошкодження зафіксовано в Харківському районі: 20 приватних будинків, електромережі, залізнична інфраструктура, 3 автомобілі, 4 гаражі, господарча споруда.

У м. Харків ворог пошкодив 13 багатоквартирних будинків, приватний будинок, ліцей, цивільне підприємство, адмінбудівлю, електромережі, 7 автомобілів.

Автор: 

обстріл (34484) Харків (6139) Харківська область (2835) Харківський район (939)
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