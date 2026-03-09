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Новини Обстріли Харківщини
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Доба на Харківщині: ворог атакував 15 населених пунктів ракетами та дронами

Обстріл Харківщини: ворог атакував 15 населених пунктів ракетами та дронами

Минулої доби, 8 березня, російські війська обстріляли 15 населених пунктів Харківської області. Постраждав 59-річний чоловік, пошкоджено будинки, транспорт і сільгосппідприємства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

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Внаслідок обстрілу в селище Слатине Дергачівської громади постраждав 59-річний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 6 РСЗВ "Торнадо";
  • 9 БпЛА типу "Герань-2";
  • 2 БпЛА типу "Молнія";
  • 4 fpv-дрони;
  • 4 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки ворожих обстрілів

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Золочів);
  • у Куп’янському районі пошкоджено зерносховище (с. Волоська Балаклія);
  • в Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки (м. Балаклія, сел. Борова);
  • у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки, гараж, автомобіль (сел. Вільшани), приватний будинок, автомобіль (м. Південне), дачний будинок (сел. Докучаєвське), господарчу споруду (м. Дергачі), приватний будинок (сел. Слатине);
  • у Чугуївському районі пошкоджено фермерське господарство, 3 автомобілі (с. Артемівка), залізничну інфраструктуру (с. Залізничне), сільськогосподарське підприємство (с. Велика Бабка).

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Автор: 

обстріл (34484) Балаклія (301) Дергачі (40) Харківська область (2834) Богодухівський район (172) Ізюмський район (233) Куп’янський район (752) Харківський район (938) Чугуївський район (402) Борова (24) Волоська Балаклія (2) Слатине (36) Докучаєвське (3) Вільшани (5) Південне (3) Золочів (62) Велика Бабка (3)
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