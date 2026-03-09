Доба на Харківщині: ворог атакував 15 населених пунктів ракетами та дронами
Минулої доби, 8 березня, російські війська обстріляли 15 населених пунктів Харківської області. Постраждав 59-річний чоловік, пошкоджено будинки, транспорт і сільгосппідприємства.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілу в селище Слатине Дергачівської громади постраждав 59-річний чоловік.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 6 РСЗВ "Торнадо";
- 9 БпЛА типу "Герань-2";
- 2 БпЛА типу "Молнія";
- 4 fpv-дрони;
- 4 БпЛА (тип встановлюється).
Наслідки ворожих обстрілів
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Золочів);
- у Куп’янському районі пошкоджено зерносховище (с. Волоська Балаклія);
- в Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки (м. Балаклія, сел. Борова);
- у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки, гараж, автомобіль (сел. Вільшани), приватний будинок, автомобіль (м. Південне), дачний будинок (сел. Докучаєвське), господарчу споруду (м. Дергачі), приватний будинок (сел. Слатине);
- у Чугуївському районі пошкоджено фермерське господарство, 3 автомобілі (с. Артемівка), залізничну інфраструктуру (с. Залізничне), сільськогосподарське підприємство (с. Велика Бабка).
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