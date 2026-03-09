РУС
Сутки на Харьковщине: враг атаковал 15 населенных пунктов ракетами и дронами

Обстрел Харьковской области: враг атаковал 15 населенных пунктов ракетами и дронами

За минувшие сутки, 8 марта, российские войска обстреляли 15 населенных пунктов Харьковской области. Пострадал 59-летний мужчина, повреждены дома, транспорт и сельхозпредприятия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

В результате обстрела в поселке Слатино Дергачевской громады пострадал 59-летний мужчина.

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

  • 6 РСЗО "Торнадо";
  • 9 БПЛА типа "Герань-2";
  • 2 БПЛА типа "Молния";
  • 4 fpv-дрона;
  • 4 БПЛА (тип устанавливается).

Последствия вражеских обстрелов

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Богодуховском районе поврежден частный дом (пгт. Золочев);
  • в Купянском районе повреждено зернохранилище (с. Волоская Балаклия);
  • в Изюмском районе повреждены 2 частных дома (г. Балаклия, с. Боровая);
  • в Харьковском районе повреждены 2 частных дома, гараж, автомобиль (пгт. Ольшаны), частный дом, автомобиль (г. Южное), дачный дом (пгт. Докучаевское), хозяйственная постройка (г. Дергачи), частный дом (пгт. Слатино);
  • в Чугуевском районе повреждены фермерское хозяйство, 3 автомобиля (с. Артемовка), железнодорожная инфраструктура (с. Зализнычное), сельскохозяйственное предприятие (с. Великая Бабка).

