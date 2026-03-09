Сутки на Харьковщине: враг атаковал 15 населенных пунктов ракетами и дронами
За минувшие сутки, 8 марта, российские войска обстреляли 15 населенных пунктов Харьковской области. Пострадал 59-летний мужчина, повреждены дома, транспорт и сельхозпредприятия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.
В результате обстрела в поселке Слатино Дергачевской громады пострадал 59-летний мужчина.
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- 6 РСЗО "Торнадо";
- 9 БПЛА типа "Герань-2";
- 2 БПЛА типа "Молния";
- 4 fpv-дрона;
- 4 БПЛА (тип устанавливается).
Последствия вражеских обстрелов
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Богодуховском районе поврежден частный дом (пгт. Золочев);
- в Купянском районе повреждено зернохранилище (с. Волоская Балаклия);
- в Изюмском районе повреждены 2 частных дома (г. Балаклия, с. Боровая);
- в Харьковском районе повреждены 2 частных дома, гараж, автомобиль (пгт. Ольшаны), частный дом, автомобиль (г. Южное), дачный дом (пгт. Докучаевское), хозяйственная постройка (г. Дергачи), частный дом (пгт. Слатино);
- в Чугуевском районе повреждены фермерское хозяйство, 3 автомобиля (с. Артемовка), железнодорожная инфраструктура (с. Зализнычное), сельскохозяйственное предприятие (с. Великая Бабка).
