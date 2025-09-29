Рашисты обстреляли 5 населенных пунктов Харьковской области: двое мужчин погибли, среди раненых - 14-летняя девочка
За прошедшие сутки, 28 сентября 2025 года, вражеским ударам подверглись 5 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате обстрелов два человека погибли, трое - пострадали, в том числе ребенок.
В пос. Слатино Дергачевской громады погиб 44-летний мужчина, пострадали 41-летняя женщина и 14-летняя девочка; в пос. Шевченково пострадала 67-летняя женщина; в с. Борщева Липецкой громады погиб 79-летний мужчина.
По данным ОВА, враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
▪️1 КАБ;
▪️1 БпЛА типа "Молния";
▪️2 fpv-дроны;
▪️4 БпЛА (тип устанавливается).
Из-за вражеских обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
▪️у Харьковском районе повреждены 3 частных дома, автомобиль (пос. Слатино);
▪️у Купянском районе поврежден элеватор (пос. Приколотное), частный дом, хозяйственная постройка (с. Староверовка).
