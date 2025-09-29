РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9384 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Харьковщина
349 1

Рашисты обстреляли 5 населенных пунктов Харьковской области: двое мужчин погибли, среди раненых - 14-летняя девочка

Удары по Харьковской области: ранены 7 человек, повреждена инфраструктура

За прошедшие сутки, 28 сентября 2025 года, вражеским ударам подверглись 5 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате обстрелов два человека погибли, трое - пострадали, в том числе ребенок.

В пос. Слатино Дергачевской громады погиб 44-летний мужчина, пострадали 41-летняя женщина и 14-летняя девочка; в пос. Шевченково пострадала 67-летняя женщина; в с. Борщева Липецкой громады погиб 79-летний мужчина.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

По данным ОВА, враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

▪️1 КАБ;
▪️1 БпЛА типа "Молния";
▪️2 fpv-дроны;
▪️4 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за вражеских обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

▪️у Харьковском районе повреждены 3 частных дома, автомобиль (пос. Слатино);

▪️у Купянском районе поврежден элеватор (пос. Приколотное), частный дом, хозяйственная постройка (с. Староверовка).

Также читайте: Сутки на Харьковщине: россияне ударили по Харькову и пяти районах области, 10 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

Автор: 

Харьковская область (1648) Харьковский район (557) Слатино (19)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поки в Україні буде діяти ось таке ватне лайно, рашисти почуватимуть себе досить впевнено, бо у тилу є 5-та колона.

https://zhatk.zt.ua/podii/22-veresnya-vidbuvsya-mityng-rekviyem-prysvyachenyj-dnyu-partyzanskoyi-slavy-ta-geroyichnomu-partyzanskomu-ruhu-chasiv-drugoyi-svitovoyi-vijny/

Про-російська вата з числа відставних офіцерів радянської армії розпустила свої щупальці по всій Україні. Куди диветься СБУ, ГУР, Контррозвідка!?
Це ж типові ждуни!
показать весь комментарий
29.09.2025 09:29 Ответить
 
 