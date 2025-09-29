УКР
Рашисти обстріляли 5 населених пунктів Харківщини: двоє чоловіків загинули, серед поранених - 14-річна дівчинка

Удари по Харківщині: поранено 7 людей, пошкоджено інфраструктуру

Упродовж минулої доби, 28 вересня 2025 року, ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок обстрілів двоє людей загинули, троє - постраждали, зокрема дитина.

У сел. Слатине Дергачівської громади загинув 44-річний чоловік, постраждали 41-річна жінка і 14-річна дівчинка; у сел. Шевченкове постраждала 67-річна жінка; у с. Борщова Липецької громади загинув 79-річний чоловік.

За даними ОВА, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️1 КАБ;
▪️1 БпЛА типу "Молнія";
▪️2 fpv-дрони;
▪️4 БпЛА (тип встановлюється).

Через ворожі обстріли пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Харківському районі пошкоджено 3 приватні будинки, автомобіль (сел. Слатине);

▪️у Куп'янському районі пошкоджено елеватор (сел. Приколотне), приватний будинок, господарчу споруду (с. Старовірівка).

Харківська область (1670) Харківський район (565) Слатине (19)
Поки в Україні буде діяти ось таке ватне лайно, рашисти почуватимуть себе досить впевнено, бо у тилу є 5-та колона.

https://zhatk.zt.ua/podii/22-veresnya-vidbuvsya-mityng-rekviyem-prysvyachenyj-dnyu-partyzanskoyi-slavy-ta-geroyichnomu-partyzanskomu-ruhu-chasiv-drugoyi-svitovoyi-vijny/

Про-російська вата з числа відставних офіцерів радянської армії розпустила свої щупальці по всій Україні. Куди диветься СБУ, ГУР, Контррозвідка!?
Це ж типові ждуни!
показати весь коментар
29.09.2025 09:29 Відповісти
 
 