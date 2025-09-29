Рашисти обстріляли 5 населених пунктів Харківщини: двоє чоловіків загинули, серед поранених - 14-річна дівчинка
Упродовж минулої доби, 28 вересня 2025 року, ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок обстрілів двоє людей загинули, троє - постраждали, зокрема дитина.
У сел. Слатине Дергачівської громади загинув 44-річний чоловік, постраждали 41-річна жінка і 14-річна дівчинка; у сел. Шевченкове постраждала 67-річна жінка; у с. Борщова Липецької громади загинув 79-річний чоловік.
За даними ОВА, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️1 КАБ;
▪️1 БпЛА типу "Молнія";
▪️2 fpv-дрони;
▪️4 БпЛА (тип встановлюється).
Через ворожі обстріли пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у Харківському районі пошкоджено 3 приватні будинки, автомобіль (сел. Слатине);
▪️у Куп'янському районі пошкоджено елеватор (сел. Приколотне), приватний будинок, господарчу споруду (с. Старовірівка).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://zhatk.zt.ua/podii/22-veresnya-vidbuvsya-mityng-rekviyem-prysvyachenyj-dnyu-partyzanskoyi-slavy-ta-geroyichnomu-partyzanskomu-ruhu-chasiv-drugoyi-svitovoyi-vijny/
Про-російська вата з числа відставних офіцерів радянської армії розпустила свої щупальці по всій Україні. Куди диветься СБУ, ГУР, Контррозвідка!?
Це ж типові ждуни!