Рашисти обстріляли 5 населених пунктів Харківщини: двоє чоловіків загинули, серед поранених - 14-річна дівчинка

Упродовж минулої доби, 28 вересня 2025 року, ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок обстрілів двоє людей загинули, троє - постраждали, зокрема дитина.

У сел. Слатине Дергачівської громади загинув 44-річний чоловік, постраждали 41-річна жінка і 14-річна дівчинка; у сел. Шевченкове постраждала 67-річна жінка; у с. Борщова Липецької громади загинув 79-річний чоловік.

За даними ОВА, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️1 КАБ;

▪️1 БпЛА типу "Молнія";

▪️2 fpv-дрони;

▪️4 БпЛА (тип встановлюється).

Через ворожі обстріли пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Харківському районі пошкоджено 3 приватні будинки, автомобіль (сел. Слатине);

▪️у Куп'янському районі пошкоджено елеватор (сел. Приколотне), приватний будинок, господарчу споруду (с. Старовірівка).

