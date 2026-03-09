15 погибших и 54 пострадавших: россияне атаковали 60 населенных пунктов Харьковщины за неделю. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись 60 населенных пунктов Харьковской области, в частности г. Харьков, вследствие чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы атак
Вследствие обстрелов пострадали 54 человека, среди них 7 детей – девочки 7, 8, 10 лет и две 17-летние девушки, а также мальчики 6 и 11 лет.
"К сожалению, 15 человек погибли, в том числе двое детей – 13-летняя девочка и 9-летний мальчик", – говорится в сообщении.
Кроме того, вследствие взрыва неизвестного предмета один человек погиб, еще один пострадал.
Чем атаковали россияне?
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- 3 ракеты;
- 6 РСЗО "Торнадо";
- 20 КАБ;
- 65 БПЛА типа "Герань-2";
- 1 БПЛА типа "Ланцет";
- 10 БПЛА типа "Молния";
- 16 fpv-дронов;
- 227 БПЛА (тип устанавливается).
Куда били оккупанты?
Отмечается, что больше всего пострадала гражданская инфраструктура Чугуевского района, где повреждены 4 многоквартирных дома, 19 частных домов, 6 хозяйственных построек, база отдыха, гаражи, электросети, железнодорожная инфраструктура, гражданское предприятие, 2 магазина, 2 сельскохозяйственных предприятия, зернохранилище, погрузчик, трактор, тягач, 16 автомобилей.
Существенные повреждения зафиксированы в Харьковском районе: 20 частных домов, электросети, железнодорожная инфраструктура, 3 автомобиля, 4 гаража, хозяйственная постройка.
В г. Харьков враг повредил 13 многоквартирных домов, частный дом, лицей, гражданское предприятие, административное здание, электросети, 7 автомобилей.
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