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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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15 погибших и 54 пострадавших: россияне атаковали 60 населенных пунктов Харьковщины за неделю. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись 60 населенных пунктов Харьковской области, в частности г. Харьков, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

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Обстрелы Харьковской области

Жертвы атак

Вследствие обстрелов пострадали 54 человека, среди них 7 детей – девочки 7, 8, 10 лет и две 17-летние девушки, а также мальчики 6 и 11 лет.

"К сожалению, 15 человек погибли, в том числе двое детей – 13-летняя девочка и 9-летний мальчик", – говорится в сообщении.

Кроме того, вследствие взрыва неизвестного предмета один человек погиб, еще один пострадал.

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Обстрелы Харьковской области

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Чем атаковали россияне?

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

  • 3 ракеты;
  • 6 РСЗО "Торнадо";
  • 20 КАБ;
  • 65 БПЛА типа "Герань-2";
  • 1 БПЛА типа "Ланцет";
  • 10 БПЛА типа "Молния";
  • 16 fpv-дронов;
  • 227 БПЛА (тип устанавливается).

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Куда били оккупанты?

Отмечается, что больше всего пострадала гражданская инфраструктура Чугуевского района, где повреждены 4 многоквартирных дома, 19 частных домов, 6 хозяйственных построек, база отдыха, гаражи, электросети, железнодорожная инфраструктура, гражданское предприятие, 2 магазина, 2 сельскохозяйственных предприятия, зернохранилище, погрузчик, трактор, тягач, 16 автомобилей.

Обстрелы Харьковской области

Существенные повреждения зафиксированы в Харьковском районе: 20 частных домов, электросети, железнодорожная инфраструктура, 3 автомобиля, 4 гаража, хозяйственная постройка.

В г. Харьков враг повредил 13 многоквартирных домов, частный дом, лицей, гражданское предприятие, административное здание, электросети, 7 автомобилей.

Автор: 

обстрел (33131) Харьков (7891) Харьковская область (2782) Харьковский район (921)
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