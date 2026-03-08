Дроны "Молния" атаковали Слатино и Дергачи на Харьковщине: ранен мужчина. ФОТОрепортаж

Российские войска около 11:00 атаковали дронами типа "Молния" населенные пункты Слатино и Дергачи в Харьковской области. В результате удара в Слатино осколочное ранение получил 59-летний местный житель.

Об этом сообщил глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.

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Слатино

Около 11:00 две "молнии" попали в частный сектор в Слатино. В результате атаки осколочное ранение получил 59-летний местный житель. Медики скорой помощи оказали мужчине помощь на месте, от госпитализации он отказался. Кроме того, было повреждено как минимум одно частное домовладение и хозяйственные постройки.

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Дергачи

В это время еще одна "молния" ударила по Дергачам, повредив хозяйственную постройку на территории частного домовладения. К счастью, обошлось без пострадавших.

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