Дрони "Молнія" атакували Слатине і Дергачі на Харківщині: поранено чоловіка. ФОТОрепортаж

Російські війська близько 11:00 атакували дронами типу "Молнія" населені пункти Слатине та Дергачі на Харківщині. Унаслідок удару в Слатиному уламкового поранення зазнав 59-річний місцевий мешканець.

Про це повідомив керівник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Слатине

Близько 11:00 дві "молнії" поцілили по приватному сектору у Слатиному. У результаті атаки уламкового поранення зазнав 59-річний місцевий мешканець. Медики швидкої надали чоловіку допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився. Окрім цього, було пошкоджено щонайменше одне приватне домоволодіння і господарчі споруди.

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Дергачі

У цей час ще одна "молнія" вдарила по Дергачах, пошкодивши господарчу споруду на території приватного домоволодіння. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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