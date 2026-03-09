Ракетный удар в Харькове: спасательные работы завершены, 10 погибших, 16 раненых. ФОТОрепортаж

В Харькове после целенаправленного удара российской ракеты завершена разборка завалов пятиэтажного дома. После двух суток поисково-спасательных работ вывезено более 2400 кубометров завалов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"Это был целенаправленный удар. Среди ночи, когда десятки семей - жителей этой пятиэтажки - спали.

К сожалению, погибли 10 человек, среди них 2 ребенка: 7-летний мальчик и 13-летняя девочка. Также из-под завалов деблокированы фрагменты тел, идентификация еще продолжается", - говорится в сообщении.

Пострадавшие и повреждения

По меньшей мере 16 человек в результате атаки травмированы, среди них 3 ребенка. Кинологи с поисковыми собаками будут продолжать работать и после завершения спасательной операции - согласно заявлениям, без вести пропавшими остаются еще 4 человека.

В целом в результате этого удара повреждены около двух десятков домов, автомобили, учебное заведение. К разбору завалов и ликвидации последствий ракетного удара были привлечены сотни специалистов. Работали кинологи, верхолазы, инженерное подразделение, команды ГСЧС из других регионов.

Проведение спасательных работ

















