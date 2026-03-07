РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10734 посетителя онлайн
Новости Фото Потери Украины Обстрелы Харькова
6 600 36

9-летний Гордий Удовиченко и его мама погибли из-за удара РФ по Харькову. ФОТО

Вследствие российского ракетного удара в ночь на 7 марта по многоэтажному дому в Харькове погибли учительница начальных классов Елена Удовиченко и ее девятилетний сын Гордий.

Об этом в соцсети Facebook сообщают Харьковский лицей №6 и Федерация хоккея Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о Елене Удовиченко и ее сыне 

Елена Удовиченко работала учительницей начальных классов в харьковском лицее №6. Ее сын Гордий увлекался хоккеем, был игроком команды "Белый Барс". 

"Отзывчивая, открытая, всегда готовая прийти на помощь - такой все знали Елену Михайловну. Она умела поддержать в трудную минуту, вдохновляла своих маленьких учеников на достижения и открытия. Говорят, что учителя начальных классов закладывают фундамент человеческой судьбы, и Елена Михайловна делала это с безграничной любовью, даря каждому ребенку частичку своего материнского тепла", - говорится в сообщении лицея.

Удар по Харькову: Стали известны имена погибших 9-летнего мальчика и его матери
Фото: фб-страница Харьковского лицея №6

Гордий учился в лицее, где работала его мама.

"Маленький Гордий, ученик нашего лицея, всегда был примером прилежного, воспитанного, открытого мальчика, который рос в любящей семье", - рассказали в учебном заведении.

"Команда "Белого Барса" вспоминает: "Гордий был искренним, добрым и открытым мальчиком, который очень любил хоккей, свою команду и тренировки. Мы помним его улыбку, старательность на льду и радость, с которой он приходил на каждое занятие... Сегодня мы потеряли не только юного хоккеиста и его маму. Мы потеряли часть нашей большой хоккейной семьи", - поделились воспоминаниями в Федерации хоккея.

Читайте также: Удар по Харькову: РФ, вероятно, использовала ракету "Изделие-30", - прокуратура

Удар РФ по Харькову в ночь на 7 марта

  • Ранее сообщалось, что в Харькове зафиксировано попадание вражеской баллистической ракеты в многоэтажный дом. Известно о 11 погибших, среди них два ребенка.

Читайте также: Сибига призвал партнеров не ослаблять санкции против РФ после удара по Харькову

Автор: 

дети (6885) обстрел (33105) Харьков (7891) потери (4674) Харьковская область (2780) Харьковский район (921)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
співчуваемо та помстимося..
показать весь комментарий
07.03.2026 19:48 Ответить
+16
показать весь комментарий
07.03.2026 20:33 Ответить
+15
А ти був "в вільній Європі"? З неповнолітньою дитиною? В чужій країні? А якщо був, то на скільки тебе там "вистачило"? Писати таку х@йню під таким заголовком - точно з макітрою щось не те!
показать весь комментарий
07.03.2026 20:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
співчуваемо та помстимося..
показать весь комментарий
07.03.2026 19:48 Ответить
не можно з таким дітьми ,залишатися в Україні ,треба шоб ЄС приймали і допомагали виїхати ! Боже люди ,вивозьте дітей ,біжить з України ,зеленський вас не захистить !!! Царство Небесне !!! ...😢😢🙏
показать весь комментарий
07.03.2026 19:50 Ответить
ти ід* от !!! ми повернемося в Україну ,але сьогодні треба Вижити дітям !!! Ти с* ко не дери ср* ку за зеленського , йому козачку фсб ,віри нема і не буде !!!...а тобі на туда ...
показать весь комментарий
07.03.2026 20:06 Ответить
так ти пропонуєш нам ,приїхати і лягати живцем поруч з могилами ?...слухай Адам ,мені начхати на віру від тебе , достатньо шо мої діти та онукі вірять ,як бабуся скаже ...а ти не маніпулюї суспільною думкою , для 🤡 її вже нема ,йому вже всьо !!! Ніхто , нічого не пробачить !!!...
показать весь комментарий
07.03.2026 21:02 Ответить
Щоб тобі руки повсихали, псевдобабуся з Німеччини.
показать весь комментарий
07.03.2026 21:21 Ответить
як кажуть в Україні ,з твого рота ,та тобі у пазуху ...
показать весь комментарий
07.03.2026 21:26 Ответить
антон це тобі персонально...
показать весь комментарий
07.03.2026 21:29 Ответить
ну нічого, але ж міндічу хоча б нормально зараз живеться. і американцям зе пообіцяв і дрони і спеціалістів.
показать весь комментарий
07.03.2026 19:55 Ответить
Що це за мама така , що 5-й рік з малою дитиною сидить в прифронтовому Харкові?!

Якби в макітрі у мами щось було , то вже 4-й рік дитина вчилась би десь в Вільній Європі , вивчила б мову ... та й мама вже б адаптувалась до мирного життя в іншій країні і сберігла б своє життя та життя своїй дитині !

А тепер що про це говорити ?!

На Зеленського та його ЗЕшмурдяк ніякої надії немає , бо наявність війни то є єдиний аргумент для зберігання цієї ЗЕсамодержавної влади без виборів та звіта про "проделаную с 2019 года работу"!
показать весь комментарий
07.03.2026 20:03 Ответить
А ти був "в вільній Європі"? З неповнолітньою дитиною? В чужій країні? А якщо був, то на скільки тебе там "вистачило"? Писати таку х@йню під таким заголовком - точно з макітрою щось не те!
показать весь комментарий
07.03.2026 20:11 Ответить
Вже більше 10 мільйонів виїхало та виїзд ( а фактично - експорт ) молоді18+ та вивіз батьками дітей 18- масово продовжується з країни вічної війни та незмінної узурпаторської влади ... ти цього не знав , ЗЕЛЯбобику73%?!

Це в тебе з макітрою погано , бо ти вважаєш що цій матері з дитиною краще зараз на цвинтарі , ніж бути живими та з проблемами мирного життя в Вільній Європі!

Сходи до психотерапевта чи психіатра ... може ще не запізно!
показать весь комментарий
07.03.2026 20:17 Ответить
Та мабуть даремно ... бо вже ти невиліковний , злочинець73%!
показать весь комментарий
07.03.2026 20:24 Ответить
Так би й сказав, що не встиг виїхати закордон, і тепер тобі угнєтают права чєловєка.))
показать весь комментарий
07.03.2026 20:35 Ответить
Такі хвора людина ... сумно.
показать весь комментарий
07.03.2026 20:38 Ответить
Ти лікуйся! І не сумуй!
показать весь комментарий
07.03.2026 20:40 Ответить
А у цього А.Мовчана риторика як у кремлівських пропагандистів про "самодержавну владу без виборів". Хоча зрозуміло, що вибори в такій ситуації провести нереально.
показать весь комментарий
07.03.2026 21:33 Ответить
А що не так про ЗЕсамодержавство, яке впарюють завдяки нескінченій війні?

У вас ЗЕЛЯбобиків, хто проти Узурпатора та його мафії - той оголошується прихильником Путла Поганого ... які ви , злочинці73%, примітивні!

Я про вибори нічого не казав ... для того , щоб мати адекватного Тимчасового Президента можна піти шляхом лютого2014, коли в ВР обрали спікером Турчинова після втечі Урки.
Може тому ЦІ і прибрали минулого літа Парубія , який був би непоганим Тимчасовим Президентом?
показать весь комментарий
07.03.2026 22:24 Ответить
На виборах 2019 я голосувала за Порошенко і категорично була проти Зеленського.
Але сьогодні ситуація така, що переобрати владу неможливо.
показать весь комментарий
07.03.2026 22:36 Ответить
Вона вчителька молодших класів...вона не повинна мити сраки престарілим бюргерам
показать весь комментарий
07.03.2026 20:30 Ответить
Пану зле? До чого тут сRаки престарілих бюргерів ? В світі десятки країн, де війн не було багато десятиліть та навіть сторіччями і де можна все почати з "нуля" хоча б заради своїх дітей !

А тепер і вона , і її дитина вже в іншому світі ... потойбічному ! Хіба це краще, ніж бути живим в іншій країні та навіть на іншому континенті з усіми проблемами мирного життя?!
показать весь комментарий
07.03.2026 20:36 Ответить
Донька мого знайомого в 22-му виїхала з Харкова до Франції з двома дітьми. Пробули там два роки і змушені були повернутись додому, бо менша дитина потребувала особливого догляду і почала відставати у розвитку.
показать весь комментарий
07.03.2026 21:03 Ответить
А кто детей будет обучать в Харькове?? Ты может приедешь??
показать весь комментарий
07.03.2026 21:19 Ответить
Ти з Америки приїдеш ... повертайся до Неньки і не патякай!
показать весь комментарий
07.03.2026 21:25 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2026 20:33 Ответить
Будь ти проклята фашиська росія ,будь проклятий народ цього злочинного терористичного утворення, смерть злочинцю путіну і його кривавій кліці.
показать весь комментарий
07.03.2026 20:41 Ответить
А зеленський, у цей же час, зайнятий животом орбана та інкасаторами з гєнєсралом від СБУ, що золотішко таранить до нужних чєловєчків в Закарпатті, якого сівкович курує і рекомендував його бананову, призначити на посаду в контррозвідку СБУ!!! Наумова ж, призначили від деркача?!?!
показать весь комментарий
07.03.2026 21:21 Ответить
ужас
показать весь комментарий
07.03.2026 21:31 Ответить
Кров невинних жерт ляже на путлєра і всіх його байстрюків. Молимо Бога покарати вбивцю.
показать весь комментарий
07.03.2026 23:03 Ответить
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.

Через кров і смерті Синів і Матерів дається нам оновлена Україна в боротьбі проти путіна-супостата. Горіти йому в пеклі

За вас помстяться!
Спіть спокійно.
Земля пухом.
показать весь комментарий
08.03.2026 03:12 Ответить
 
 