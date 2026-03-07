9-летний Гордий Удовиченко и его мама погибли из-за удара РФ по Харькову. ФОТО

Вследствие российского ракетного удара в ночь на 7 марта по многоэтажному дому в Харькове погибли учительница начальных классов Елена Удовиченко и ее девятилетний сын Гордий.

Об этом в соцсети Facebook сообщают Харьковский лицей №6 и Федерация хоккея Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно о Елене Удовиченко и ее сыне

Елена Удовиченко работала учительницей начальных классов в харьковском лицее №6. Ее сын Гордий увлекался хоккеем, был игроком команды "Белый Барс".

"Отзывчивая, открытая, всегда готовая прийти на помощь - такой все знали Елену Михайловну. Она умела поддержать в трудную минуту, вдохновляла своих маленьких учеников на достижения и открытия. Говорят, что учителя начальных классов закладывают фундамент человеческой судьбы, и Елена Михайловна делала это с безграничной любовью, даря каждому ребенку частичку своего материнского тепла", - говорится в сообщении лицея.

Фото: фб-страница Харьковского лицея №6

Гордий учился в лицее, где работала его мама.

"Маленький Гордий, ученик нашего лицея, всегда был примером прилежного, воспитанного, открытого мальчика, который рос в любящей семье", - рассказали в учебном заведении.

"Команда "Белого Барса" вспоминает: "Гордий был искренним, добрым и открытым мальчиком, который очень любил хоккей, свою команду и тренировки. Мы помним его улыбку, старательность на льду и радость, с которой он приходил на каждое занятие... Сегодня мы потеряли не только юного хоккеиста и его маму. Мы потеряли часть нашей большой хоккейной семьи", - поделились воспоминаниями в Федерации хоккея.

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Удар РФ по Харькову в ночь на 7 марта

Ранее сообщалось, что в Харькове зафиксировано попадание вражеской баллистической ракеты в многоэтажный дом. Известно о 11 погибших, среди них два ребенка.

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