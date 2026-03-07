9-летний Гордий Удовиченко и его мама погибли из-за удара РФ по Харькову. ФОТО
Вследствие российского ракетного удара в ночь на 7 марта по многоэтажному дому в Харькове погибли учительница начальных классов Елена Удовиченко и ее девятилетний сын Гордий.
Об этом в соцсети Facebook сообщают Харьковский лицей №6 и Федерация хоккея Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно о Елене Удовиченко и ее сыне
Елена Удовиченко работала учительницей начальных классов в харьковском лицее №6. Ее сын Гордий увлекался хоккеем, был игроком команды "Белый Барс".
"Отзывчивая, открытая, всегда готовая прийти на помощь - такой все знали Елену Михайловну. Она умела поддержать в трудную минуту, вдохновляла своих маленьких учеников на достижения и открытия. Говорят, что учителя начальных классов закладывают фундамент человеческой судьбы, и Елена Михайловна делала это с безграничной любовью, даря каждому ребенку частичку своего материнского тепла", - говорится в сообщении лицея.
Гордий учился в лицее, где работала его мама.
"Маленький Гордий, ученик нашего лицея, всегда был примером прилежного, воспитанного, открытого мальчика, который рос в любящей семье", - рассказали в учебном заведении.
"Команда "Белого Барса" вспоминает: "Гордий был искренним, добрым и открытым мальчиком, который очень любил хоккей, свою команду и тренировки. Мы помним его улыбку, старательность на льду и радость, с которой он приходил на каждое занятие... Сегодня мы потеряли не только юного хоккеиста и его маму. Мы потеряли часть нашей большой хоккейной семьи", - поделились воспоминаниями в Федерации хоккея.
Удар РФ по Харькову в ночь на 7 марта
- Ранее сообщалось, что в Харькове зафиксировано попадание вражеской баллистической ракеты в многоэтажный дом. Известно о 11 погибших, среди них два ребенка.
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Якби в макітрі у мами щось було , то вже 4-й рік дитина вчилась би десь в Вільній Європі , вивчила б мову ... та й мама вже б адаптувалась до мирного життя в іншій країні і сберігла б своє життя та життя своїй дитині !
А тепер що про це говорити ?!
На Зеленського та його ЗЕшмурдяк ніякої надії немає , бо наявність війни то є єдиний аргумент для зберігання цієї ЗЕсамодержавної влади без виборів та звіта про "проделаную с 2019 года работу"!
Це в тебе з макітрою погано , бо ти вважаєш що цій матері з дитиною краще зараз на цвинтарі , ніж бути живими та з проблемами мирного життя в Вільній Європі!
Сходи до психотерапевта чи психіатра ... може ще не запізно!
У вас ЗЕЛЯбобиків, хто проти Узурпатора та його мафії - той оголошується прихильником Путла Поганого ... які ви , злочинці73%, примітивні!
Я про вибори нічого не казав ... для того , щоб мати адекватного Тимчасового Президента можна піти шляхом лютого2014, коли в ВР обрали спікером Турчинова після втечі Урки.
Може тому ЦІ і прибрали минулого літа Парубія , який був би непоганим Тимчасовим Президентом?
Але сьогодні ситуація така, що переобрати владу неможливо.
А тепер і вона , і її дитина вже в іншому світі ... потойбічному ! Хіба це краще, ніж бути живим в іншій країні та навіть на іншому континенті з усіми проблемами мирного життя?!
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.
Через кров і смерті Синів і Матерів дається нам оновлена Україна в боротьбі проти путіна-супостата. Горіти йому в пеклі
За вас помстяться!
Спіть спокійно.
Земля пухом.