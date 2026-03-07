Сибига призвал партнеров не ослаблять санкции против РФ после удара по Харькову
Глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что санкции против России нельзя снимать, пока РФ терроризирует Украину и поддерживает Иран и КНДР в военных действиях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Х.
"Россия является террористическим государством.
Нельзя ослаблять ограничения против российских убийц, пока они продолжают убивать украинских детей во время сна.
Нельзя ослаблять санкции или запреты на международных спортивных и культурных мероприятиях", - написал Сибига.
Он отметил, что режим в Москве не только терроризирует Украину, но и распространяет террор по всему миру. Он помогает Ирану убивать и разрушать. Он укрепляет КНДР и ее способность угрожать региону.
"Давление на Россию необходимо усилить, чтобы восстановить длительный мир для Украины и ради международного мира и безопасности", - отметил Сибига.
Удар по Харькову 7 марта
В ночь на 7 марта российские захватчики нанесли удар баллистической ракетой по многоэтажному дому в Харькове. В результате вражеского удара фактически разрушен подъезд, также поврежден дом, расположенный рядом.
На данный момент известно о 16 пострадавших. В больницы доставили четырех раненых, в том числе 11-летнего мальчика. Ребенок получил значительные травмы, находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.
Также пострадал 6-летний мальчик из этой же семьи. У него диагностированы ушибы, состояние удовлетворительное.
По состоянию на 15:00 число погибших составляет 11 человек, в том числе двое детей: 13-летняя девочка и 9-летний мальчик.
Спасательная операция продолжается.
Что предшествовало?
Министерство финансов США рассматривает вариант снятия санкций с нефти РФ ввиду дефицита нефти в мире из-за военной операции против Ирана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@ "*охльі настолько расслабились, что уже в ОАЄ отправили своих пвошников и бплашников охранять покой єкскортниц. "