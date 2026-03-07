Сибіга закликав партнерів не послаблювати санкції проти РФ після удару по Харкову

Глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що санкції проти Росії не можна знімати, поки РФ тероризує Україну та підтримує Іран і КНДР у військових діях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі у Х.

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"Росія є терористичною державою.

Не можна послаблювати обмеження проти російських вбивць, поки вони продовжують вбивати українських дітей під час сну.

Не можна послаблювати санкції або заборони на міжнародних спортивних та культурних заходах", - написав Сибіга.

Він зазначив, що режим у Москві не тільки тероризує Україну, але й поширює терор по всьому світу. Він допомагає Ірану вбивати і руйнувати. Він зміцнює КНДР і її здатність загрожувати регіону.

"Тиск на Росію необхідно посилити, щоб відновити тривалий мир для України та заради міжнародного миру і безпеки", - зазначив Сибіга.

Удар по Харкову 7 березня

У ніч проти 7 березня російські загарбники вдарили балістичною ракетою по багатоповерховому будинку у Харкові. Внаслідок ворожого удару фактично зруйновано під’їзд, також пошкоджено будинок, розташований поруч.

Наразі відомо про 16 постраждалих. До лікарень доставили чотирьох поранених, зокрема – 11-річного хлопчика. Дитина зазнала значних травм, перебуває у вкрай важкому стані в реанімації.

Також постраждав 6-річний хлопчик із цієї ж родини. У нього діагностовано забої, стан задовільний.

Станом на 15:00 кількість загиблих становить 11 людей, зокрема двох дітей: 13-річної дівчинки та 9-річного хлопчика.

Рятувальна операція триває.

Що передувало?

Міністерство фінансів США розглядає варіант зняття санкцій з нафти РФ з огляду на дефіцит нафти у світі через військову операцію проти Ірану.