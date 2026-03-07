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Сибіга закликав партнерів не послаблювати санкції проти РФ після удару по Харкову

МЗС України: РФ тероризує Україну та світ, санкції не можна послаблювати

Глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що санкції проти Росії не можна знімати, поки РФ тероризує Україну та підтримує Іран і КНДР у військових діях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі у Х.

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"Росія є терористичною державою.

Не можна послаблювати обмеження проти російських вбивць, поки вони продовжують вбивати українських дітей під час сну.

Не можна послаблювати санкції або заборони на міжнародних спортивних та культурних заходах", - написав Сибіга.

Він зазначив,  що режим у Москві не тільки тероризує Україну, але й поширює терор по всьому світу. Він допомагає Ірану вбивати і руйнувати. Він зміцнює КНДР і її здатність загрожувати регіону.

"Тиск на Росію необхідно посилити, щоб відновити тривалий мир для України та заради міжнародного миру і безпеки", - зазначив Сибіга.

Удар по Харкову 7 березня

У ніч проти 7 березня російські загарбники вдарили балістичною ракетою по багатоповерховому будинку у Харкові. Внаслідок ворожого удару фактично зруйновано під’їзд, також пошкоджено будинок, розташований поруч.

Наразі відомо про 16 постраждалих. До лікарень доставили чотирьох поранених, зокрема – 11-річного хлопчика. Дитина зазнала значних травм, перебуває у вкрай важкому стані в реанімації.

Також постраждав 6-річний хлопчик із цієї ж родини. У нього діагностовано забої, стан задовільний.

Станом на 15:00 кількість загиблих становить 11 людей, зокрема двох дітей: 13-річної дівчинки та 9-річного хлопчика.

Рятувальна операція триває.

Що передувало?

Міністерство фінансів США розглядає варіант зняття санкцій з нафти РФ з огляду на дефіцит нафти у світі через військову операцію проти Ірану.

Автор: 

обстріл (34458) росія (70414) санкції (13217) Харків (6139) Сибіга Андрій (1002) Харківська область (2832) Харківський район (938)
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Топ коментарі
+8
Ага, от тільки ніяких партнерів немає.
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07.03.2026 15:16 Відповісти
+5
Хтось, крім Цензора, читає оті дописи Сивохи Сибіги в мережі Х ???
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07.03.2026 15:36 Відповісти
+3
Про новые санкции уже никто и не вспоминает. Им тоже надоело играться в эти пакеты. Тут хоть бы те что есть не сняли и на том спасибо. Шел 5й год войны.
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07.03.2026 15:55 Відповісти
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Ага, от тільки ніяких партнерів немає.
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07.03.2026 15:16 Відповісти
всі пішли на іранський фронт
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07.03.2026 15:29 Відповісти
У злодіїв партнери тільки з боліт можуть бути
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07.03.2026 15:37 Відповісти
Повідомлення з пітьми:

@ "*охльі настолько расслабились, что уже в ОАЄ отправили своих пвошников и бплашников охранять покой єкскортниц. "
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07.03.2026 15:17 Відповісти
⚡️ Україна почала продавати світло в Європу вперше з осені 2025 року - така можливість виникла через надлишок електроенергії
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07.03.2026 15:26 Відповісти
Україна почала продавати світло в Європу вперше з осені 2025 року - така можливість виникла через надлишок електроенергії
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07.03.2026 15:33 Відповісти
А в Киеве графики никто особо и не отменял. Хотя и не так жёстко.
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07.03.2026 15:56 Відповісти
В Києві зате немає опалення й горводи.
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07.03.2026 16:23 Відповісти
Реакция на заявление Бессента. Только мнение Украины, шо прискорбно, спрашивать не будут.
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07.03.2026 15:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-Tp5lGxfm5A

Портніков- Трамп розгублений, розкол в MAGA, республіканці втрачають свій шанс ...
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07.03.2026 15:31 Відповісти
+++
Я не ваш читатель.
Но хочу для всех отметить что на аналитическом сайте №1 вы единственная даёте краткий анонс предлагаемых ссылок.
Спасибо.
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07.03.2026 15:35 Відповісти
У заголовку "Сибіга закликав партнерів не послаблювати санкції проти РФ після удару по Харкову" невірний порядок слів, який звужує сам контекст.

Глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що санкції проти Росії не можна знімати, поки РФ тероризує Україну та підтримує Іран і КНДР у військових діях.
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07.03.2026 15:32 Відповісти
Як інформує Цензор.НЕТ, про це https://x.com/andrii_sybiha/status/2030178157609844921 йдеться в дописі у Х. Джерело: https://censor.net/ua/n3604079 🤮
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07.03.2026 15:32 Відповісти
Хтось, крім Цензора, читає оті дописи Сивохи Сибіги в мережі Х ???
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07.03.2026 15:36 Відповісти
в мережі Х? їх тіко на Цензорі в новинах читають
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07.03.2026 18:14 Відповісти
Про новые санкции уже никто и не вспоминает. Им тоже надоело играться в эти пакеты. Тут хоть бы те что есть не сняли и на том спасибо. Шел 5й год войны.
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07.03.2026 15:55 Відповісти
нітнітніт...ніяких послаБЛЮВАТИ, ну мож нафту на пару місяців, а так- нє нє
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07.03.2026 18:12 Відповісти
Він не звертається ні до кого !! Нуль роботи!! Він просто пише свої твіти !! "Язакликаю! Я дам лопату! Я нагадую! Я спать лягаю, я каву п'ю і т.д
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07.03.2026 21:58 Відповісти
 
 