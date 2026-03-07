Удар по Харькову: РФ, вероятно, использовала ракету "Изделие-30", - прокуратура

Российская армия ночью 7 марта нанесла удар по пятиэтажному дому в Харькове ракетой "Изделие-30". Погибли восемь человек, среди них двое детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

"По предварительной информации, для атаки враг использовал ракету "Изделие-30". Сейчас Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", - говорится в сообщении.

Удар по Харькову 7 марта

В ночь на 7 марта российские захватчики нанесли удар баллистической ракетой по многоэтажному дому в Харькове. В результате вражеского удара фактически разрушен подъезд, также поврежден дом, расположенный рядом.

По состоянию на 12:00 7 марта спасатели обнаружили тела 8 погибших, в том числе двух детей: 13-летней девочки и 9-летнего мальчика.

Всего пострадали 15 человек. В больницы доставили четырех раненых, в том числе 11-летнего мальчика. Ребенок получил значительные травмы, находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

Также пострадал 6-летний мальчик из этой же семьи. У него диагностированы ушибы, состояние удовлетворительное.

