Новости Обстрел Харькова
Удар по Харькову: РФ, вероятно, использовала ракету "Изделие-30", - прокуратура

В Харькове продолжаются спасательные работы

Российская армия ночью 7 марта нанесла удар по пятиэтажному дому в Харькове ракетой "Изделие-30". Погибли восемь человек, среди них двое детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

"По предварительной информации, для атаки враг использовал ракету "Изделие-30". Сейчас Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", - говорится в сообщении.

Удар по Харькову 7 марта

В ночь на 7 марта российские захватчики нанесли удар баллистической ракетой по многоэтажному дому в Харькове. В результате вражеского удара фактически разрушен подъезд, также поврежден дом, расположенный рядом.

По состоянию на 12:00 7 марта спасатели обнаружили тела 8 погибших, в том числе двух детей: 13-летней девочки и 9-летнего мальчика.

Всего пострадали 15 человек. В больницы доставили четырех раненых, в том числе 11-летнего мальчика. Ребенок получил значительные травмы, находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

Также пострадал 6-летний мальчик из этой же семьи. У него диагностированы ушибы, состояние удовлетворительное.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Харькове 9 марта объявлен днем траура по погибшим от ракетного удара

вся Україна чекає знищення Кримського мосту... мабуть куї анкоріджські ЗЕ заборонили
07.03.2026 13:43 Ответить
А де наші іздєлія по моцкві? Чи ви думаєте виграти війну тільки відбиваючи атаки? Ракети до ПРО які нам дає Європа теж не безмежні і вони набагато дорожчі ніж рашистські ракети. Якщо до цього моменту коли в Європи закінчаться ракети до ПРО ми не винесемо рашистам всю енергетику і всю ВПК то буде печалька
07.03.2026 13:44 Ответить
А в тебе є "изделие №2" замість президента
07.03.2026 13:57 Ответить
А де ізделіе Шпілермана та ракети начальника цирка уродів Барнума-Зеленського?
07.03.2026 13:51 Ответить
Паперові зелені ізделія на москву шурують тільки так
07.03.2026 13:59 Ответить
загарбники вдарили балістичною ракетою Джерело: https://censor.net/ua/n3604064

ЦН, Изделие-30 - крылатая, не баллистическая.
07.03.2026 14:10 Ответить
Не робіть сенсацій із нічого. Оце" іздєліє-30 " це модернізована крилата ракета Х-101 яких українське ППО разом з авіацією збило вже сотніі, якщо не тисячі. Тому що я тут бачу ,або СМІ дурні як пні ,або прокуратура така ж. До речі Тєрєхов сказав що то була балістика. Тоді це ще можна якось зрозуміти. Людей загиблих звісно шкода, їх не повернеш і їм все одно чим їх вбили. Але якщо це оте" іздєліє", а не балістика , тоді це чиєсь рукожопство, фактично не збита Х-101.
07.03.2026 14:11 Ответить
А у нас руководит изделие №2.
07.03.2026 14:11 Ответить
 
 