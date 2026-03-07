УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12205 відвідувачів онлайн
Новини Обстріл Харкова
3 525 8

Удар по Харкову: РФ, імовірно, використала ракету "Изделие-30", - прокуратура

У Харкові тривають рятувальні роботи

Російська армія вночі 7 березня вдарила по п’ятиповерхівці у Харкові ракетою "Изделие-30". Загинули восьмеро людей, серед них двоє дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"За попередньою інформацією, для атаки ворог використав ракету "Изделие-30". Наразі Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - йдеться в повідомленні.

Удар по Харкову 7 березня

У ніч проти 7 березня російські загарбники вдарили балістичною ракетою по багатоповерховому будинку у Харкові. Внаслідок ворожого удару фактично зруйновано під’їзд, також пошкоджено будинок, розташований поруч.

Станом на 12:00 7 березня рятувальники виявили тіла 8 загиблих, зокрема двох дітей: 13-річної дівчинки та 9-річного хлопчика.

Всього постраждали 15 людей. До лікарень доставили чотирьох поранених, зокрема – 11-річного хлопчика. Дитина зазнала значних травм, перебуває у вкрай важкому стані в реанімації.

Також постраждав 6-річний хлопчик із цієї ж родини. У нього діагностовано забої, стан задовільний.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Харкові 9 березня оголошено днем жалоби за загиблими від ракетного удару

Автор: 

ракети (4449) Харків (6139) Харківська область (2831) Харківський район (938)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вся Україна чекає знищення Кримського мосту... мабуть куї анкоріджські ЗЕ заборонили
показати весь коментар
07.03.2026 13:43 Відповісти
А де наші іздєлія по моцкві? Чи ви думаєте виграти війну тільки відбиваючи атаки? Ракети до ПРО які нам дає Європа теж не безмежні і вони набагато дорожчі ніж рашистські ракети. Якщо до цього моменту коли в Європи закінчаться ракети до ПРО ми не винесемо рашистам всю енергетику і всю ВПК то буде печалька
показати весь коментар
07.03.2026 13:44 Відповісти
А в тебе є "изделие №2" замість президента
показати весь коментар
07.03.2026 13:57 Відповісти
А де ізделіе Шпілермана та ракети начальника цирка уродів Барнума-Зеленського?
показати весь коментар
07.03.2026 13:51 Відповісти
Паперові зелені ізделія на москву шурують тільки так
показати весь коментар
07.03.2026 13:59 Відповісти
загарбники вдарили балістичною ракетою Джерело: https://censor.net/ua/n3604064

ЦН, Изделие-30 - крылатая, не баллистическая.
показати весь коментар
07.03.2026 14:10 Відповісти
Не робіть сенсацій із нічого. Оце" іздєліє-30 " це модернізована крилата ракета Х-101 яких українське ППО разом з авіацією збило вже сотніі, якщо не тисячі. Тому що я тут бачу ,або СМІ дурні як пні ,або прокуратура така ж. До речі Тєрєхов сказав що то була балістика. Тоді це ще можна якось зрозуміти. Людей загиблих звісно шкода, їх не повернеш і їм все одно чим їх вбили. Але якщо це оте" іздєліє", а не балістика , тоді це чиєсь рукожопство, фактично не збита Х-101.
показати весь коментар
07.03.2026 14:11 Відповісти
А у нас руководит изделие №2.
показати весь коментар
07.03.2026 14:11 Відповісти
 
 