Удар по Харкову: РФ, імовірно, використала ракету "Изделие-30", - прокуратура

Російська армія вночі 7 березня вдарила по п’ятиповерхівці у Харкові ракетою "Изделие-30". Загинули восьмеро людей, серед них двоє дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"За попередньою інформацією, для атаки ворог використав ракету "Изделие-30". Наразі Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - йдеться в повідомленні.

Удар по Харкову 7 березня

У ніч проти 7 березня російські загарбники вдарили балістичною ракетою по багатоповерховому будинку у Харкові. Внаслідок ворожого удару фактично зруйновано під’їзд, також пошкоджено будинок, розташований поруч.

Станом на 12:00 7 березня рятувальники виявили тіла 8 загиблих, зокрема двох дітей: 13-річної дівчинки та 9-річного хлопчика.

Всього постраждали 15 людей. До лікарень доставили чотирьох поранених, зокрема – 11-річного хлопчика. Дитина зазнала значних травм, перебуває у вкрай важкому стані в реанімації.

Також постраждав 6-річний хлопчик із цієї ж родини. У нього діагностовано забої, стан задовільний.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Харкові 9 березня оголошено днем жалоби за загиблими від ракетного удару