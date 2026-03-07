У Харкові 9 березня оголошено днем жалоби за загиблими від ракетного удару

У Харкові 9 березня буде оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"У Харкові буде оголошено день жалоби одразу по закінченні рятувально-пошукових робіт на місці удару, які триватимуть два дні. У понеділок 9 березня - день жалоби", - йдеться в повідомленні.

Удар по Харкову 7 березня

У ніч проти 7 березня російські загарбники вдарили балістичною ракетою по багатоповерховому будинку у Харкові. Внаслідок ворожого удару фактично зруйновано під’їзд, також пошкоджено будинок, розташований поруч.

Станом на 9:40 7 березня рятувальники виявили тіла 7 загиблих, зокрема двох дітей: 13-річної дівчинки та 9-річного хлопчика.

Всього постраждали 15 людей. До лікарень доставили чотирьох поранених, зокрема – 11-річного хлопчика. Дитина зазнала значних травм, перебуває у вкрай важкому стані в реанімації.

Також постраждав 6-річний хлопчик із цієї ж родини. У нього діагностовано забої, стан задовільний.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог вночі цілився по енергетиці та залізниці: 29 ракет, із них майже половина – балістика, 480 дронів, - Зеленський. ФОТОрепортаж