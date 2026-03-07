У Харкові 9 березня оголошено днем жалоби за загиблими від ракетного удару
У Харкові 9 березня буде оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.
"У Харкові буде оголошено день жалоби одразу по закінченні рятувально-пошукових робіт на місці удару, які триватимуть два дні. У понеділок 9 березня - день жалоби", - йдеться в повідомленні.
Удар по Харкову 7 березня
У ніч проти 7 березня російські загарбники вдарили балістичною ракетою по багатоповерховому будинку у Харкові. Внаслідок ворожого удару фактично зруйновано під’їзд, також пошкоджено будинок, розташований поруч.
Станом на 9:40 7 березня рятувальники виявили тіла 7 загиблих, зокрема двох дітей: 13-річної дівчинки та 9-річного хлопчика.
Всього постраждали 15 людей. До лікарень доставили чотирьох поранених, зокрема – 11-річного хлопчика. Дитина зазнала значних травм, перебуває у вкрай важкому стані в реанімації.
Також постраждав 6-річний хлопчик із цієї ж родини. У нього діагностовано забої, стан задовільний.
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