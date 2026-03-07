В Харькове 9 марта объявлен днем траура по погибшим от ракетного удара

В Харькове 9 марта будет объявлен днем траура по погибшим в результате ракетного удара по многоэтажке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомсообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В Харькове будет объявлен день траура сразу по окончании спасательно-поисковых работ на месте удара, которые продлятся два дня. В понедельник, 9 марта, - день траура", - говорится в сообщении.

Удар по Харькову 7 марта

В ночь на 7 марта российские захватчики нанесли удар баллистической ракетой по многоэтажному дому в Харькове. В результате вражеского удара фактически разрушен подъезд, также поврежден дом, расположенный рядом.

По состоянию на 9:40 7 марта спасатели обнаружили тела 7 погибших, в том числе двух детей: 13-летней девочки и 9-летнего мальчика.

Всего пострадали 15 человек. В больницы доставили четырех раненых, в том числе 11-летнего мальчика. Ребенок получил значительные травмы, находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

Также пострадал 6-летний мальчик из этой же семьи. У него диагностированы ушибы, состояние удовлетворительное.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг ночью целился по энергетике и железной дороге: 29 ракет, из них почти половина – баллистика, 480 дронов, - Зеленский. ФОТОрепортаж