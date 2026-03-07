9-річний Гордій Удовиченко та його мама загинули через удар РФ по Харкову. ФОТО

Внаслідок російського ракетного удару в ніч на 7 березня по багатоповерхівці у Харкові загинула вчителька початкових класів Олена Удовиченко та її дев'ятирічний син Гордій.

Про це в соцмережі фейсбук повідомляють Харківський ліцей №6 та Федерація хокею України, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про Олену Удовиченко та її сина

Олена Удовиченко працювала вчителькою початкових класів у харківському ліцеї №6. Її син Гордій захоплювався хокеєм, був гравцем команди "Білий Барс".

"Чуйна, відкрита, завжди готова прийти на допомогу - такою всі знали Олену Михайлівну. Вона вміла підтримати в скрутну хвилину, надихала своїх маленьких учнів на досягнення й відкриття. Кажуть, що вчителі початкових класів закладають фундамент людської долі, і Олена Михайлівна робила це з безмежною любов’ю, даруючи кожній дитині частинку свого материнського тепла", - йдеться у дописі ліцею.

Фото: фб-сторінка Харківського ліцею №6

Гордій навчався у ліцеї, де працювала його мама.

"Маленький Гордій, учень нашого ліцею, завжди був прикладом старанного, вихованого, відкритого хлопчика, який зростав у люблячій родині", - розповіли у навчальному закладі.

"Команда "Білого Барсу" згадує: "Гордій був щирим, добрим і відкритим хлопчиком, який дуже любив хокей, свою команду та тренування. Ми пам’ятаємо його усмішку, старанність на льоду і радість, з якою він приходив на кожне заняття... Сьогодні ми втратили не лише юного хокеїста та його маму. Ми втратили частину нашої великої хокейної родини", - поділилися спогадами у Федерації хокею.

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Удар РФ по Харкову в ніч на 7 березня

Раніше повідомлялося, що у Харкові зафіксовано влучання ворожої балістичної ракети в багатоповерховий будинок. Відомо про 11 загиблих, серед них дві дитини.

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