УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10335 відвідувачів онлайн
Новини Фото Втрати України Обстріли Харкова
6 600 36

9-річний Гордій Удовиченко та його мама загинули через удар РФ по Харкову. ФОТО

Внаслідок російського ракетного удару в ніч на 7 березня по багатоповерхівці у Харкові загинула вчителька початкових класів Олена Удовиченко та її дев'ятирічний син Гордій.

Про це в соцмережі фейсбук повідомляють Харківський ліцей №6 та Федерація хокею України, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо про Олену Удовиченко та її сина 

Олена Удовиченко працювала вчителькою початкових класів у харківському ліцеї №6. Її син Гордій захоплювався хокеєм, був гравцем команди "Білий Барс". 

"Чуйна, відкрита, завжди готова прийти на допомогу - такою всі знали Олену Михайлівну. Вона вміла підтримати в скрутну хвилину, надихала своїх маленьких учнів на досягнення й відкриття. Кажуть, що вчителі початкових класів закладають фундамент людської долі, і Олена Михайлівна робила це з безмежною любов’ю, даруючи кожній дитині частинку свого материнського тепла", - йдеться у дописі ліцею.

Удар по Харкову: Стали відомі імена загиблих 9-річного хлопчика та його матері
Фото: фб-сторінка Харківського ліцею №6

Гордій навчався у ліцеї, де працювала його мама.

"Маленький Гордій, учень нашого ліцею, завжди був прикладом старанного, вихованого, відкритого хлопчика, який зростав у люблячій родині", - розповіли у навчальному закладі.

"Команда "Білого Барсу" згадує: "Гордій був щирим, добрим і відкритим хлопчиком, який дуже любив хокей, свою команду та тренування. Ми пам’ятаємо його усмішку, старанність на льоду і радість, з якою він приходив на кожне заняття... Сьогодні ми втратили не лише юного хокеїста та його маму. Ми втратили частину нашої великої хокейної родини", - поділилися спогадами у Федерації хокею.

Читайте також: Удар по Харкову: РФ, імовірно, використала ракету "Изделие-30", - прокуратура

Удар РФ по Харкову в ніч на 7 березня

  • Раніше повідомлялося, що у Харкові зафіксовано влучання ворожої балістичної ракети в багатоповерховий будинок. Відомо про 11 загиблих, серед них дві дитини.

Читайте також: Сибіга закликав партнерів не послаблювати санкції проти РФ після удару по Харкову

Автор: 

діти (5589) обстріл (34458) Харків (6139) втрати (4693) Харківська область (2832) Харківський район (938)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
співчуваемо та помстимося..
показати весь коментар
07.03.2026 19:48 Відповісти
+16
показати весь коментар
07.03.2026 20:33 Відповісти
+15
А ти був "в вільній Європі"? З неповнолітньою дитиною? В чужій країні? А якщо був, то на скільки тебе там "вистачило"? Писати таку х@йню під таким заголовком - точно з макітрою щось не те!
показати весь коментар
07.03.2026 20:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
співчуваемо та помстимося..
показати весь коментар
07.03.2026 19:48 Відповісти
не можно з таким дітьми ,залишатися в Україні ,треба шоб ЄС приймали і допомагали виїхати ! Боже люди ,вивозьте дітей ,біжить з України ,зеленський вас не захистить !!! Царство Небесне !!! ...😢😢🙏
показати весь коментар
07.03.2026 19:50 Відповісти
ти ід* от !!! ми повернемося в Україну ,але сьогодні треба Вижити дітям !!! Ти с* ко не дери ср* ку за зеленського , йому козачку фсб ,віри нема і не буде !!!...а тобі на туда ...
показати весь коментар
07.03.2026 20:06 Відповісти
так ти пропонуєш нам ,приїхати і лягати живцем поруч з могилами ?...слухай Адам ,мені начхати на віру від тебе , достатньо шо мої діти та онукі вірять ,як бабуся скаже ...а ти не маніпулюї суспільною думкою , для 🤡 її вже нема ,йому вже всьо !!! Ніхто , нічого не пробачить !!!...
показати весь коментар
07.03.2026 21:02 Відповісти
Щоб тобі руки повсихали, псевдобабуся з Німеччини.
показати весь коментар
07.03.2026 21:21 Відповісти
як кажуть в Україні ,з твого рота ,та тобі у пазуху ...
показати весь коментар
07.03.2026 21:26 Відповісти
антон це тобі персонально...
показати весь коментар
07.03.2026 21:29 Відповісти
ну нічого, але ж міндічу хоча б нормально зараз живеться. і американцям зе пообіцяв і дрони і спеціалістів.
показати весь коментар
07.03.2026 19:55 Відповісти
Що це за мама така , що 5-й рік з малою дитиною сидить в прифронтовому Харкові?!

Якби в макітрі у мами щось було , то вже 4-й рік дитина вчилась би десь в Вільній Європі , вивчила б мову ... та й мама вже б адаптувалась до мирного життя в іншій країні і сберігла б своє життя та життя своїй дитині !

А тепер що про це говорити ?!

На Зеленського та його ЗЕшмурдяк ніякої надії немає , бо наявність війни то є єдиний аргумент для зберігання цієї ЗЕсамодержавної влади без виборів та звіта про "проделаную с 2019 года работу"!
показати весь коментар
07.03.2026 20:03 Відповісти
А ти був "в вільній Європі"? З неповнолітньою дитиною? В чужій країні? А якщо був, то на скільки тебе там "вистачило"? Писати таку х@йню під таким заголовком - точно з макітрою щось не те!
показати весь коментар
07.03.2026 20:11 Відповісти
Вже більше 10 мільйонів виїхало та виїзд ( а фактично - експорт ) молоді18+ та вивіз батьками дітей 18- масово продовжується з країни вічної війни та незмінної узурпаторської влади ... ти цього не знав , ЗЕЛЯбобику73%?!

Це в тебе з макітрою погано , бо ти вважаєш що цій матері з дитиною краще зараз на цвинтарі , ніж бути живими та з проблемами мирного життя в Вільній Європі!

Сходи до психотерапевта чи психіатра ... може ще не запізно!
показати весь коментар
07.03.2026 20:17 Відповісти
Та мабуть даремно ... бо вже ти невиліковний , злочинець73%!
показати весь коментар
07.03.2026 20:24 Відповісти
Так би й сказав, що не встиг виїхати закордон, і тепер тобі угнєтают права чєловєка.))
показати весь коментар
07.03.2026 20:35 Відповісти
Такі хвора людина ... сумно.
показати весь коментар
07.03.2026 20:38 Відповісти
Ти лікуйся! І не сумуй!
показати весь коментар
07.03.2026 20:40 Відповісти
А у цього А.Мовчана риторика як у кремлівських пропагандистів про "самодержавну владу без виборів". Хоча зрозуміло, що вибори в такій ситуації провести нереально.
показати весь коментар
07.03.2026 21:33 Відповісти
А що не так про ЗЕсамодержавство, яке впарюють завдяки нескінченій війні?

У вас ЗЕЛЯбобиків, хто проти Узурпатора та його мафії - той оголошується прихильником Путла Поганого ... які ви , злочинці73%, примітивні!

Я про вибори нічого не казав ... для того , щоб мати адекватного Тимчасового Президента можна піти шляхом лютого2014, коли в ВР обрали спікером Турчинова після втечі Урки.
Може тому ЦІ і прибрали минулого літа Парубія , який був би непоганим Тимчасовим Президентом?
показати весь коментар
07.03.2026 22:24 Відповісти
На виборах 2019 я голосувала за Порошенко і категорично була проти Зеленського.
Але сьогодні ситуація така, що переобрати владу неможливо.
показати весь коментар
07.03.2026 22:36 Відповісти
Вона вчителька молодших класів...вона не повинна мити сраки престарілим бюргерам
показати весь коментар
07.03.2026 20:30 Відповісти
Пану зле? До чого тут сRаки престарілих бюргерів ? В світі десятки країн, де війн не було багато десятиліть та навіть сторіччями і де можна все почати з "нуля" хоча б заради своїх дітей !

А тепер і вона , і її дитина вже в іншому світі ... потойбічному ! Хіба це краще, ніж бути живим в іншій країні та навіть на іншому континенті з усіми проблемами мирного життя?!
показати весь коментар
07.03.2026 20:36 Відповісти
Донька мого знайомого в 22-му виїхала з Харкова до Франції з двома дітьми. Пробули там два роки і змушені були повернутись додому, бо менша дитина потребувала особливого догляду і почала відставати у розвитку.
показати весь коментар
07.03.2026 21:03 Відповісти
А кто детей будет обучать в Харькове?? Ты может приедешь??
показати весь коментар
07.03.2026 21:19 Відповісти
Ти з Америки приїдеш ... повертайся до Неньки і не патякай!
показати весь коментар
07.03.2026 21:25 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2026 20:33 Відповісти
Будь ти проклята фашиська росія ,будь проклятий народ цього злочинного терористичного утворення, смерть злочинцю путіну і його кривавій кліці.
показати весь коментар
07.03.2026 20:41 Відповісти
А зеленський, у цей же час, зайнятий животом орбана та інкасаторами з гєнєсралом від СБУ, що золотішко таранить до нужних чєловєчків в Закарпатті, якого сівкович курує і рекомендував його бананову, призначити на посаду в контррозвідку СБУ!!! Наумова ж, призначили від деркача?!?!
показати весь коментар
07.03.2026 21:21 Відповісти
ужас
показати весь коментар
07.03.2026 21:31 Відповісти
Кров невинних жерт ляже на путлєра і всіх його байстрюків. Молимо Бога покарати вбивцю.
показати весь коментар
07.03.2026 23:03 Відповісти
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.

Через кров і смерті Синів і Матерів дається нам оновлена Україна в боротьбі проти путіна-супостата. Горіти йому в пеклі

За вас помстяться!
Спіть спокійно.
Земля пухом.
показати весь коментар
08.03.2026 03:12 Відповісти
 
 