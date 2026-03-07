9-річний Гордій Удовиченко та його мама загинули через удар РФ по Харкову. ФОТО
Внаслідок російського ракетного удару в ніч на 7 березня по багатоповерхівці у Харкові загинула вчителька початкових класів Олена Удовиченко та її дев'ятирічний син Гордій.
Про це в соцмережі фейсбук повідомляють Харківський ліцей №6 та Федерація хокею України, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про Олену Удовиченко та її сина
Олена Удовиченко працювала вчителькою початкових класів у харківському ліцеї №6. Її син Гордій захоплювався хокеєм, був гравцем команди "Білий Барс".
"Чуйна, відкрита, завжди готова прийти на допомогу - такою всі знали Олену Михайлівну. Вона вміла підтримати в скрутну хвилину, надихала своїх маленьких учнів на досягнення й відкриття. Кажуть, що вчителі початкових класів закладають фундамент людської долі, і Олена Михайлівна робила це з безмежною любов’ю, даруючи кожній дитині частинку свого материнського тепла", - йдеться у дописі ліцею.
Гордій навчався у ліцеї, де працювала його мама.
"Маленький Гордій, учень нашого ліцею, завжди був прикладом старанного, вихованого, відкритого хлопчика, який зростав у люблячій родині", - розповіли у навчальному закладі.
"Команда "Білого Барсу" згадує: "Гордій був щирим, добрим і відкритим хлопчиком, який дуже любив хокей, свою команду та тренування. Ми пам’ятаємо його усмішку, старанність на льоду і радість, з якою він приходив на кожне заняття... Сьогодні ми втратили не лише юного хокеїста та його маму. Ми втратили частину нашої великої хокейної родини", - поділилися спогадами у Федерації хокею.
Удар РФ по Харкову в ніч на 7 березня
- Раніше повідомлялося, що у Харкові зафіксовано влучання ворожої балістичної ракети в багатоповерховий будинок. Відомо про 11 загиблих, серед них дві дитини.
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Якби в макітрі у мами щось було , то вже 4-й рік дитина вчилась би десь в Вільній Європі , вивчила б мову ... та й мама вже б адаптувалась до мирного життя в іншій країні і сберігла б своє життя та життя своїй дитині !
А тепер що про це говорити ?!
На Зеленського та його ЗЕшмурдяк ніякої надії немає , бо наявність війни то є єдиний аргумент для зберігання цієї ЗЕсамодержавної влади без виборів та звіта про "проделаную с 2019 года работу"!
Це в тебе з макітрою погано , бо ти вважаєш що цій матері з дитиною краще зараз на цвинтарі , ніж бути живими та з проблемами мирного життя в Вільній Європі!
Сходи до психотерапевта чи психіатра ... може ще не запізно!
У вас ЗЕЛЯбобиків, хто проти Узурпатора та його мафії - той оголошується прихильником Путла Поганого ... які ви , злочинці73%, примітивні!
Я про вибори нічого не казав ... для того , щоб мати адекватного Тимчасового Президента можна піти шляхом лютого2014, коли в ВР обрали спікером Турчинова після втечі Урки.
Може тому ЦІ і прибрали минулого літа Парубія , який був би непоганим Тимчасовим Президентом?
Але сьогодні ситуація така, що переобрати владу неможливо.
А тепер і вона , і її дитина вже в іншому світі ... потойбічному ! Хіба це краще, ніж бути живим в іншій країні та навіть на іншому континенті з усіми проблемами мирного життя?!
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.
Через кров і смерті Синів і Матерів дається нам оновлена Україна в боротьбі проти путіна-супостата. Горіти йому в пеклі
За вас помстяться!
Спіть спокійно.
Земля пухом.