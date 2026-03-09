Ракетний удар у Харкові: рятувальні роботи завершені, 10 загиблих, 16 поранених. ФОТОрепортаж
У Харкові після цілеспрямованого удару російської ракети завершено розбір завалів п’ятиповерхівки. Після двох діб пошуково-рятувальних робіт вивезено понад 2400 кубометрів завалів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.
"Це був цілеспрямований удар. Серед ночі, коли десятки родин - жителів цієї пʼятиповерхівки - спали.
На жаль, загинули 10 людей, серед них 2 дитини: 7-річний хлопчик та 13-річна дівчинка. Також з-під завалів деблоковано фрагменти тіл, ідентифікація ще триває", - йдеться в повідомленні.
Постраждалі та пошкодження
Щонайменше 16 людей унаслідок атаки травмовані, серед них 3 дитини. Кінологи з пошуковими собаками ще продовжуватимуть працювати і після завершення рятувальної операції - відповідно до заяв, зниклими безвісти залишаються ще 4 людини.
Загалом унаслідок цього удару пошкоджено близько двох десятків будинків, автомобілі, заклад освіти. До розбору завалів і ліквідації наслідків ракетного удару були залучені сотні фахівців. Працювали кінологи, верхолази, інженерний підрозділ, команди ДСНС з інших регіонів.
Проведення рятувальних робіт
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