У ракеті "Изделие-30", якою РФ вдарила по Харкову, виявили іноземні компоненти, - ОП

У новій російській ракеті "Изделие-30", використаній під час удару по Харкову 7 березня, виявили іноземні деталі. Її бойова частина становить до 800 кг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

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Він зазначив, що нова ракета - це певний розвиток крилатої Х-101, проте бойова частина збільшена до 800 кг, з яких не менше 200 кг - вибухівка.

"Серед іноземних компонентів, класичні ST Microelectronics, UBlox, Analog devices, Texas instruments, білоруський Интеграл. Навігаційна система Комета на 12 патчів. У складі американські (китайські?) чипи. Боротовий блок управління Багет, у складі пам’ять - Тайвань, комутаційний роз'єм - Німеччина, мікросхеми - США", - наголосив він.

Та додав, що все що вдалось уже дослідили передано партнерам. При цьому виявлені компоненти 23 року випуску.

Удар РФ по Харкову в ніч на 7 березня