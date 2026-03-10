У ракеті "Изделие-30", якою РФ вдарила по Харкову, виявили іноземні компоненти, - ОП
У новій російській ракеті "Изделие-30", використаній під час удару по Харкову 7 березня, виявили іноземні деталі. Її бойова частина становить до 800 кг.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.
Він зазначив, що нова ракета - це певний розвиток крилатої Х-101, проте бойова частина збільшена до 800 кг, з яких не менше 200 кг - вибухівка.
"Серед іноземних компонентів, класичні ST Microelectronics, UBlox, Analog devices, Texas instruments, білоруський Интеграл. Навігаційна система Комета на 12 патчів. У складі американські (китайські?) чипи. Боротовий блок управління Багет, у складі пам’ять - Тайвань, комутаційний роз'єм - Німеччина, мікросхеми - США", - наголосив він.
Та додав, що все що вдалось уже дослідили передано партнерам. При цьому виявлені компоненти 23 року випуску.
Удар РФ по Харкову в ніч на 7 березня
- Раніше повідомлялося, що у Харкові зафіксовано влучання ворожої балістичної ракети в багатоповерховий будинок. Відомо про 10 загиблих, серед них дві дитини.
- Протягом двох діб під час пошуково-рятувальних робіт вивезено понад 2400 кубометрів завалів.
- Щонайменше 16 людей унаслідок атаки травмовані, серед них 3 дитини. Кінологи з пошуковими собаками ще продовжуватимуть працювати і після завершення рятувальної операції - відповідно до заяв, зниклими безвісти залишаються ще 4 людини.
- Унаслідок цього удару пошкоджено близько двох десятків будинків, автомобілі, заклад освіти.
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Зате в новій рашистській ракеті є компоненти Західніх країн - які вбивають Українців !