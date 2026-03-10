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Новини Постачання іноземних компонентів для ВПК РФ
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У ракеті "Изделие-30", якою РФ вдарила по Харкову, виявили іноземні компоненти, - ОП

Удар по Харкову новою ракетою РФ: у "Изделие-30" знайшли іноземні деталі

У новій російській ракеті "Изделие-30", використаній під час удару по Харкову 7 березня, виявили іноземні деталі. Її бойова частина становить до 800 кг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

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Він зазначив,  що нова ракета - це певний розвиток крилатої Х-101, проте бойова частина збільшена до 800 кг, з яких не менше 200 кг - вибухівка.

"Серед іноземних компонентів, класичні ST Microelectronics, UBlox, Analog devices, Texas instruments, білоруський Интеграл. Навігаційна система Комета на 12 патчів. У складі американські (китайські?) чипи. Боротовий блок управління Багет, у складі пам’ять - Тайвань, комутаційний роз'єм - Німеччина, мікросхеми - США", - наголосив він.

Та додав,  що все що вдалось уже дослідили передано партнерам. При цьому виявлені компоненти 23 року випуску.

Удар РФ по Харкову в ніч на 7 березня

  • Раніше повідомлялося, що у Харкові зафіксовано влучання ворожої балістичної ракети в багатоповерховий будинок. Відомо про 10 загиблих, серед них дві дитини.
  • Протягом двох діб під час пошуково-рятувальних робіт вивезено понад 2400 кубометрів завалів.
  • Щонайменше 16 людей унаслідок атаки травмовані, серед них 3 дитини. Кінологи з пошуковими собаками ще продовжуватимуть працювати і після завершення рятувальної операції - відповідно до заяв, зниклими безвісти залишаються ще 4 людини.
  • Унаслідок цього удару пошкоджено близько двох десятків будинків, автомобілі, заклад освіти.

Автор: 

ракети (4451) Харків (6144) Власюк Владислав (22) Харківська область (2835) Харківський район (939)
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Нового 20-санкційного пакета нема, 90 млрд.$ заблоковані;

Зате в новій рашистській ракеті є компоненти Західніх країн - які вбивають Українців !
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10.03.2026 12:38 Відповісти
Число компаній з китайськими засновниками в Росії зросло вдесятеро з 2022 року. Бізнес із часткою Китаю на російському ринку займає приблизно 27% від загальної кількості організацій з іноземною участю.
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10.03.2026 12:38 Відповісти
Знову брехня. Це" іздєліє "-модернізована ракета Х- 101 яка може фізично!!! запускатись виключно з стратегічних бомбардувальників ТУ. Не було в цей день бойових польотів стратегічної авіації терористичної федерації.!!!( Дивись звіт ППО за той день). Насправді це був ********* т ипу КАБ на корпусі якого стоїть число 30.
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10.03.2026 12:42 Відповісти
Ну добре брехня, це не Іздєліє, а що змінилося? Вона не влучила, вона не знищила, не вбила?
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10.03.2026 12:47 Відповісти
Я вже писав про те що людей шкода і не важливо від чого вони загинули, їм ,на жаль , вже все одно. Важливі акценти . А вони такі що хтось наполегливо хоче посіяти паніку черговою кацапською "супервафлею".
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10.03.2026 13:00 Відповісти
А в шахедах, якими кцапи б'ють по Україні мали б бути компоненти, які відправлялися з фірм Києва і Харкова, але в кінці 2025 року проти них ввели санкції США, не в курсі? чи то другоє?
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10.03.2026 12:49 Відповісти
Це як? Везли з штатiв до Киева? Чi виробляли в Києвi у пiдвалi ?
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10.03.2026 13:09 Відповісти
Оце новина, а то можна подумати що вони все зі свого щось роблять, зі свого лайна вони тільки статуї ху....ла робити можуть. А так, як казав ху....ло, вони зроблять, а ми цап царап....
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10.03.2026 13:12 Відповісти
Яка дивина! Хіба Кацапія щось своє здатна діюче розробити? Чи там мав бути невдалий "Ельбрус"?
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10.03.2026 13:32 Відповісти
 
 