В ракете "Изделие-30", которой РФ ударила по Харькову, обнаружили иностранные компоненты, - ОП

В новой российской ракете "Изделие-30", использованной во время удара по Харькову 7 марта, обнаружили иностранные детали. Ее боевая часть составляет до 800 кг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Он отметил, что новая ракета - это определенное развитие крылатой Х-101, однако боевая часть увеличена до 800 кг, из которых не менее 200 кг - взрывчатка.

"Среди иностранных компонентов, классические ST Microelectronics, UBlox, Analog devices, Texas instruments, белорусский Интеграл. Навигационная система Комета на 12 патчей. В составе американские (китайские?) чипы. Боротовый блок управления Багет, в составе память - Тайвань, коммутационный разъем - Германия, микросхемы - США", - подчеркнул он.

И добавил, что все, что удалось, уже исследовано и передано партнерам. При этом обнаружены компоненты 23 года выпуска.

Удар РФ по Харькову в ночь на 7 марта