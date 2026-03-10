В ракете "Изделие-30", которой РФ ударила по Харькову, обнаружили иностранные компоненты, - ОП
В новой российской ракете "Изделие-30", использованной во время удара по Харькову 7 марта, обнаружили иностранные детали. Ее боевая часть составляет до 800 кг.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
Он отметил, что новая ракета - это определенное развитие крылатой Х-101, однако боевая часть увеличена до 800 кг, из которых не менее 200 кг - взрывчатка.
"Среди иностранных компонентов, классические ST Microelectronics, UBlox, Analog devices, Texas instruments, белорусский Интеграл. Навигационная система Комета на 12 патчей. В составе американские (китайские?) чипы. Боротовый блок управления Багет, в составе память - Тайвань, коммутационный разъем - Германия, микросхемы - США", - подчеркнул он.
И добавил, что все, что удалось, уже исследовано и передано партнерам. При этом обнаружены компоненты 23 года выпуска.
Удар РФ по Харькову в ночь на 7 марта
- Ранее сообщалось, что в Харькове зафиксировано попадание вражеской баллистической ракеты в многоэтажный дом. Известно о 10 погибших, среди них два ребенка.
- В течение двух суток во время поисково-спасательных работ вывезено более 2400 кубометров завалов.
- По меньшей мере 16 человек в результате атаки травмированы, среди них 3 ребенка. Кинологи с поисковыми собаками еще будут продолжать работать и после завершения спасательной операции - согласно заявлениям, без вести пропавшими остаются еще 4 человека.
- В результате этого удара повреждены около двух десятков домов, автомобили, учебное заведение.
