576 5

В ракете "Изделие-30", которой РФ ударила по Харькову, обнаружили иностранные компоненты, - ОП

Удар по Харькову новой ракетой РФ: в "Изделие-30" нашли иностранные детали

В новой российской ракете "Изделие-30", использованной во время удара по Харькову 7 марта, обнаружили иностранные детали. Ее боевая часть составляет до 800 кг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Он отметил, что новая ракета - это определенное развитие крылатой Х-101, однако боевая часть увеличена до 800 кг, из которых не менее 200 кг - взрывчатка.

"Среди иностранных компонентов, классические ST Microelectronics, UBlox, Analog devices, Texas instruments, белорусский Интеграл. Навигационная система Комета на 12 патчей. В составе американские (китайские?) чипы. Боротовый блок управления Багет, в составе память - Тайвань, коммутационный разъем - Германия, микросхемы - США", - подчеркнул он.

И добавил, что все, что удалось, уже исследовано и передано партнерам. При этом обнаружены компоненты 23 года выпуска.

Удар РФ по Харькову в ночь на 7 марта

  • Ранее сообщалось, что в Харькове зафиксировано попадание вражеской баллистической ракеты в многоэтажный дом. Известно о 10 погибших, среди них два ребенка.
  • В течение двух суток во время поисково-спасательных работ вывезено более 2400 кубометров завалов.
  • По меньшей мере 16 человек в результате атаки травмированы, среди них 3 ребенка. Кинологи с поисковыми собаками еще будут продолжать работать и после завершения спасательной операции - согласно заявлениям, без вести пропавшими остаются еще 4 человека.
  • В результате этого удара повреждены около двух десятков домов, автомобили, учебное заведение.

ракеты (1823) Харьков (1638) Власюк Владислав (6) Харьковская область (2242) Харьковский район (697)
Нового 20-санкційного пакета нема, 90 млрд.$ заблоковані;

Зате в новій рашистській ракеті є компоненти Західніх країн - які вбивають Українців !
показать весь комментарий
10.03.2026 12:38 Ответить
Число компаній з китайськими засновниками в Росії зросло вдесятеро з 2022 року. Бізнес із часткою Китаю на російському ринку займає приблизно 27% від загальної кількості організацій з іноземною участю.
показать весь комментарий
10.03.2026 12:38 Ответить
Знову брехня. Це" іздєліє "-модернізована ракета Х- 101 яка може фізично!!! запускатись виключно з стратегічних бомбардувальників ТУ. Не було в цей день бойових польотів стратегічної авіації терористичної федерації.!!!( Дивись звіт ППО за той день). Насправді це був ********* т ипу КАБ на корпусі якого стоїть число 30.
показать весь комментарий
10.03.2026 12:42 Ответить
Ну добре брехня, це не Іздєліє, а що змінилося? Вона не влучила, вона не знищила, не вбила?
показать весь комментарий
10.03.2026 12:47 Ответить
А в шахедах, якими кцапи б'ють по Україні мали б бути компоненти, які відправлялися з фірм Києва і Харкова, але в кінці 2025 року проти них ввели санкції США, не в курсі? чи то другоє?
показать весь комментарий
10.03.2026 12:49 Ответить
 
 