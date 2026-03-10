РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8662 посетителя онлайн
Новости Фото Атака беспилотников на Харьков
1 954 3

Дрон "Герань-2" атаковал Харьков: повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российский ударный беспилотник, предположительно типа "Герань-2", атаковал Шевченковский район Харькова. Вследствие удара повреждены гараж, хозяйственные постройки и частные жилые дома

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По данным следствия, 10 марта около 19:25 российский ударный беспилотник, предварительно типа "Герань-2", атаковал Шевченковский район Харькова.

Повреждены гараж, хозяйственные постройки, частные жилые дома.

Без пострадавших.

Читайте также: В ракете "Изделие-30", которой РФ ударила по Харькову, обнаружили иностранные компоненты, - ОП

Герань атаковала Харьков
Герань атаковала Харьков
Герань атаковала Харьков

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 15 погибших и 54 пострадавших: россияне атаковали 60 населенных пунктов Харьковщины за неделю. ФОТОрепортаж

Напомним, с вечера 9 марта россияне трижды атаковали Харьков ударными беспилотниками. Вследствие ударов пострадали дети, повреждены многоэтажки.

Автор: 

Харьков (7897) дроны (7376) Харьковская область (2794) Харьковский район (928)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мабуть, краще говорити, що без жертв та поранених. Адже люди постраждали, втративши майно.
показать весь комментарий
10.03.2026 22:48 Ответить
Щось наш паяц-«захисничок», який відправляє спеціалістів і обладнання за кордон, не здатен захистити громадян власної країни при тому, що ЗСУ роблять все що можуть!
показать весь комментарий
10.03.2026 22:52 Ответить
"не на часі..."
показать весь комментарий
10.03.2026 22:52 Ответить
 
 