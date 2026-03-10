Дрон "Герань-2" атаковал Харьков: повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российский ударный беспилотник, предположительно типа "Герань-2", атаковал Шевченковский район Харькова. Вследствие удара повреждены гараж, хозяйственные постройки и частные жилые дома

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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По данным следствия, 10 марта около 19:25 российский ударный беспилотник, предварительно типа "Герань-2", атаковал Шевченковский район Харькова.

Повреждены гараж, хозяйственные постройки, частные жилые дома.

Без пострадавших.

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Напомним, с вечера 9 марта россияне трижды атаковали Харьков ударными беспилотниками. Вследствие ударов пострадали дети, повреждены многоэтажки.