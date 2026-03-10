Ночью россияне трижды атаковали Харьков: пострадали дети, повреждены многоэтажки. ФОТОРЕПОРТАЖ
С вечера 9 марта россияне трижды атаковали Харьков ударными беспилотниками. В результате ударов пострадали дети, повреждены многоэтажки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области.
Вечером 9 марта войска РФ нанесли авиаудар БПЛА по территории вблизи многоэтажных жилых домов в Индустриальном районе Харькова. В результате атаки повреждено остекление 143 окон в четырех домах и 21 транспортное средство.
Среди пострадавших семь человек: мужчины 36, 43, 46 и 51 года, женщины 41 и 57 лет, а также 16-летняя девушка, которая перенесла острую реакцию на стресс.
Ночной удар в Холодногорском районе
Еще один удар был нанесен по жилой застройке в Холодногорском районе города. Повреждены жилые дома, пострадали четыре человека: женщины 52 и 58 лет, 17-летняя девушка и 38-летний мужчина.
Последствия вражеских атак
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Лише міліони знищених в Москві зможуть змінити ситуцацію, коли під завалами вони будуть шукати своїх дітей
ТАК УЖЕ БУЛО З НІМЕЧЧИНОЮ.....іншого шлюху нема. А США - вічний союзник рузкіх