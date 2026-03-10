РУС
Новости Атака БпЛА на Харьков
1 293 4

Ночью россияне трижды атаковали Харьков: пострадали дети, повреждены многоэтажки. ФОТОРЕПОРТАЖ

С вечера 9 марта россияне трижды атаковали Харьков ударными беспилотниками. В результате ударов пострадали дети, повреждены многоэтажки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вечером 9 марта войска РФ нанесли авиаудар БПЛА по территории вблизи многоэтажных жилых домов в Индустриальном районе Харькова. В результате атаки повреждено остекление 143 окон в четырех домах и 21 транспортное средство.

Среди пострадавших семь человек: мужчины 36, 43, 46 и 51 года, женщины 41 и 57 лет, а также 16-летняя девушка, которая перенесла острую реакцию на стресс.

Ночной удар в Холодногорском районе

Еще один удар был нанесен по жилой застройке в Холодногорском районе города. Повреждены жилые дома, пострадали четыре человека: женщины 52 и 58 лет, 17-летняя девушка и 38-летний мужчина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Харьков шахидами: четверо пострадавших, в том числе 10-летняя девочка

Последствия вражеских атак

Атака на Харьков: пострадали мирные жители
Атака на Харьков: пострадали мирные жители
Атака на Харьков: пострадали мирные жители
Атака на Харьков: пострадали мирные жители
Атака на Харьков: пострадали мирные жители
Атака на Харьков: пострадали мирные жители
Атака на Харьков: пострадали мирные жители
Атака на Харьков: пострадали мирные жители
Атака на Харьков: пострадали мирные жители

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне нанесли удар дроном по Харькову: восемь пострадавших, среди них 16-летняя девушка. ФОТОрепортаж (обновлено)

Автор: 

беспилотник (2918) Харьков (1634) Харьковская область (2242) Харьковский район (697)
а, зелений гундосий криворагуль відправив найкращих, захищати бази піндосів в арабії.
показать весь комментарий
10.03.2026 08:01 Ответить
Пока Трамп говорив з міжнародним терористом ,ворог продовжує воювати з дітьми ,тому трампуша кров невинно убієних і на твоїй совісті ти негідник заохочуєш терориста до варварських атак проти мирних жителів,цинізму немає меж.
показать весь комментарий
10.03.2026 08:01 Ответить
Щоб вам,суки вонючі кацапські,руки й ноги повикручувало нахер,вашим нащадкам до сьомого коліна.
показать весь комментарий
10.03.2026 08:28 Ответить
А Трамп зняв санкції, а день перед цим сказав що у нас "нема карт".

Лише міліони знищених в Москві зможуть змінити ситуцацію, коли під завалами вони будуть шукати своїх дітей

ТАК УЖЕ БУЛО З НІМЕЧЧИНОЮ.....іншого шлюху нема. А США - вічний союзник рузкіх
показать весь комментарий
10.03.2026 08:35 Ответить
 
 