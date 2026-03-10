Ночью россияне трижды атаковали Харьков: пострадали дети, повреждены многоэтажки. ФОТОРЕПОРТАЖ

С вечера 9 марта россияне трижды атаковали Харьков ударными беспилотниками. В результате ударов пострадали дети, повреждены многоэтажки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Вечером 9 марта войска РФ нанесли авиаудар БПЛА по территории вблизи многоэтажных жилых домов в Индустриальном районе Харькова. В результате атаки повреждено остекление 143 окон в четырех домах и 21 транспортное средство.

Среди пострадавших семь человек: мужчины 36, 43, 46 и 51 года, женщины 41 и 57 лет, а также 16-летняя девушка, которая перенесла острую реакцию на стресс.

Ночной удар в Холодногорском районе

Еще один удар был нанесен по жилой застройке в Холодногорском районе города. Повреждены жилые дома, пострадали четыре человека: женщины 52 и 58 лет, 17-летняя девушка и 38-летний мужчина.

Последствия вражеских атак



















