Россияне ударили дроном по Харькову: пять пострадавших, среди них ребенок, горят автомобили

взрывы, дым

Вечером 9 марта российские оккупанты нанесли удар дроном по Индустриальному району Харькова. Предварительно известно о 5 пострадавших.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия атаки

"Зафиксирован удар боевым вражеским дроном в Индустриальном районе возле жилых многоэтажек", - сообщил Терехов в 20:59.

"По уточненной информации нашего Ситуационного центра, пожаров в домах вблизи места прилета нет, но выбито много окон. Вдоль многоэтажек горят машины", - сообщил городской голова в 21:18.

Впоследствии стало известно о трех пострадавших вследствие вражеской атаки.

Число пострадавших возросло 

В 21:36 Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до четырех, среди них малолетний ребенок.

"Уже пять пострадавших", - написал мэр в 21:38.

беспилотник (2911) Харьков (1634) атака (856) Харьковская область (2236) Харьковский район (692)
