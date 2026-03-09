Россияне ударили дроном по Харькову: пять пострадавших, среди них ребенок, горят автомобили

Вечером 9 марта российские оккупанты нанесли удар дроном по Индустриальному району Харькова. Предварительно известно о 5 пострадавших.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия атаки

"Зафиксирован удар боевым вражеским дроном в Индустриальном районе возле жилых многоэтажек", - сообщил Терехов в 20:59.

"По уточненной информации нашего Ситуационного центра, пожаров в домах вблизи места прилета нет, но выбито много окон. Вдоль многоэтажек горят машины", - сообщил городской голова в 21:18.

Впоследствии стало известно о трех пострадавших вследствие вражеской атаки.

Смотрите также: 9-летний Гордий Удовиченко и его мама погибли из-за удара РФ по Харькову. ФОТО

Число пострадавших возросло

В 21:36 Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до четырех, среди них малолетний ребенок.

"Уже пять пострадавших", - написал мэр в 21:38.

Смотрите также: 15 погибших и 54 пострадавших: россияне атаковали 60 населенных пунктов Харьковской области за неделю. ФОТОрепортаж