Россияне ударили дроном по Харькову: пять пострадавших, среди них ребенок, горят автомобили
Вечером 9 марта российские оккупанты нанесли удар дроном по Индустриальному району Харькова. Предварительно известно о 5 пострадавших.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
"Зафиксирован удар боевым вражеским дроном в Индустриальном районе возле жилых многоэтажек", - сообщил Терехов в 20:59.
"По уточненной информации нашего Ситуационного центра, пожаров в домах вблизи места прилета нет, но выбито много окон. Вдоль многоэтажек горят машины", - сообщил городской голова в 21:18.
Впоследствии стало известно о трех пострадавших вследствие вражеской атаки.
Число пострадавших возросло
В 21:36 Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до четырех, среди них малолетний ребенок.
"Уже пять пострадавших", - написал мэр в 21:38.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль