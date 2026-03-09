Росіяни вдарили дроном по Харкову: восьмеро постраждалих, серед них 16-річна дівчина. ФОТОрепортаж (оновлено)
Ввечері 9 березня російські окупанти вдарили дроном по Індустріальному району Харкова. Є постраждалі.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
"Зафіксовано ударом бойовим ворожим дроном в Індустріальному районі біля житлових багатоповерхівок", - повідомив Терехов о 20:59.
"За уточненою інформацією нашого Ситуаційного центру, пожежі у будинках поблизу прильоту немає, але вибито багато вікон. Вздовж багатоповерхівок палають машини", - повідомив міський голова о 21:18.
Згодом стало відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки.
Кількість постраждалих зросла
О 21:36 Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла чотирьох, серед них малолітня дитина.
"Вже пʼятеро постраждалих", - написав мер о 21:38.
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Згодом Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до шести.
Своєю чергою Харківська обласна прокуратура показала фото наслідків ворожої атаки.
За даними слідства, 9 березня близько 21:00 російський ударний безпілотник, за попередніми даними типу "Герань-2", вдарив поблизу багатоквартирного житлового будинку в Індустріальному районі Харкова.
Четверо чоловіків дістали поранення, травми. Жінка та 16-річна дівчина зазнали гострої реакції на стрес.
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О 22:59 прокуратура повідомила, що кількість постраждалих зросла до 8 людей.
Внаслідок атаки загорілися автомобілі, у квартирах вибито вікна.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення росіянами воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
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