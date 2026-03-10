Враг атаковал Харьков шахедами: четверо пострадавших, в том числе 10-летняя девочка
Ночью 10 марта в Харькове прогремели взрывы. Враг атаковал город шахедами. В Холодногорском районе зафиксированы попадания.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
В результате атаки повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Впоследствии враг снова нанес удар по Холодногорскому району. На этот раз попадание БПЛА в дорогу между домами в частном секторе.
"До четырех возросло количество пострадавших, среди них 10-летняя девочка", - отметил Терехов.
Что предшествовало?
В ночь на 10 марта российские войска атаковали Днепр беспилотниками. В результате удара взрывной волной были повреждены многоэтажный жилой дом и помещение банка. После атаки также возник пожар. По предварительной информации, возгорание произошло в многоэтажке.
По состоянию на 6:00 в результате атаки пострадали 10 человек.
