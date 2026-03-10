Ворог атакував Харків шахедами: четверо постраждалих, зокрема 10-річна дівчинка

Вночі 10 березня у Харкові пролунали вибухи. Ворог атакував місто шахедами. У Холодногірському районі зафіксовані влучання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. Згодом ворог знову завдав удару по Холодногірському району. Цього разу влучання БпЛА у дорогу поміж будинків у приватному секторі.

"До чотирьох зросла кількість постраждалих, серед них 10-річна дівчинка", - зазначив Терехов.

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Що передувало?

У ніч на 10 березня російські війська атакували Дніпро безпілотниками. Внаслідок удару вибуховою хвилею були пошкоджені багатоповерховий житловий будинок та приміщення банку. Після атаки також виникла пожежа. За попередньою інформацією, займання сталося у багатоповерхівці.

Станом на 6:00 внаслідок атаки постраждали 10 людей.

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