Войска РФ обстреляли приграничные районы Черниговской области: повреждены суд, магазины и энергосети. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 16 марта 2026 года, враг атаковал приграничные населенные пункты Черниговской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

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Сновщина

В результате обстрелов ударными беспилотниками повреждены райсуд, предприятие агропромышленного комплекса, жилые дома и энергообъект.

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Удар по Новгороду-Северскому

По данным ОВА, ночью враг нанес удар "геранями" по магазинам в Новгороде-Северском. На месте попадания - пожар. Огонь потушили спасатели. Повреждены прилегающие дома, а также электросети. Почти две сотни потребителей - без света. Есть перебои с газоснабжением.

На местах ударов работали пожарные.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что вечером 16 марта продолжалась атака российских беспилотников на украинские города.

В частности, враг нанес удар по Запорожью: пострадали восемь человек.

По данным Воздушных сил, обезврежено 154 вражеских БПЛА из 178, есть попадания в 12 локациях.

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