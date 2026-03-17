Войска РФ обстреляли приграничные районы Черниговской области: повреждены суд, магазины и энергосети. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки, 16 марта 2026 года, враг атаковал приграничные населенные пункты Черниговской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
Сновщина
В результате обстрелов ударными беспилотниками повреждены райсуд, предприятие агропромышленного комплекса, жилые дома и энергообъект.
Удар по Новгороду-Северскому
По данным ОВА, ночью враг нанес удар "геранями" по магазинам в Новгороде-Северском. На месте попадания - пожар. Огонь потушили спасатели. Повреждены прилегающие дома, а также электросети. Почти две сотни потребителей - без света. Есть перебои с газоснабжением.
На местах ударов работали пожарные.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что вечером 16 марта продолжалась атака российских беспилотников на украинские города.
- В частности, враг нанес удар по Запорожью: пострадали восемь человек.
- По данным Воздушных сил, обезврежено 154 вражеских БПЛА из 178, есть попадания в 12 локациях.
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