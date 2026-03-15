Вражеский дрон взорвался возле блокпоста под Черниговом: ранены двое военных

В настоящее время войска РФ наносят удары с помощью ударных беспилотников по территории Чернигова. Работают силы ПВО.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Каковы последствия?

"В прилегающей общине БПЛА взорвался вблизи блокпоста. В результате взрыва двое военнослужащих получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Более подробной информации на данный момент нет.

