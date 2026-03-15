Вражеский дрон взорвался возле блокпоста под Черниговом: ранены двое военных

уничтожение российского беспилотника

В настоящее время войска РФ наносят удары с помощью ударных беспилотников по территории Чернигова. Работают силы ПВО.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, сообщает Цензор.НЕТ.

Каковы последствия?

"В прилегающей общине БПЛА взорвался вблизи блокпоста. В результате взрыва двое военнослужащих получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Более подробной информации на данный момент нет.

Читайте также: Чернигов и Славутич обесточены из-за аварии на энергообъекте, - облэнерго

"Крутий" КПД у "шахєда" - витратили десятки тисяч доларів, спалили їх, при вибуху в сотню кілограмів вибухівки, і спричинили нам поранення двох військовослужбовців... Це все одно, що "забивать цвяхи мікроскопом"...
15.03.2026 13:29 Ответить
До речі - було ДВА "шахєда"... Другий "викопав яму" на присадибній ділянці, у приміській громаді... Господар "поматюкається", на адресу кацапні, вирівнюючи землю... Як повідомили, ні вбитих, ні поранених, а також матеріальних збитків, немає...
15.03.2026 13:52 Ответить
 
 