Россияне ударили по Черниговщине: атакована транспортная инфраструктура и дома, четверо пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска нанесли удары по жилым домам в Новгород-Северском районе Черниговской области, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Обстрел домов

Как отмечается, в результате вражеской атаки на Новгород-Северский район в одном из населенных пунктов произошло попадание БПЛА. В результате удара загорелись два жилых дома. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар.

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По предварительной информации, две женщины в возрасте 85 и 67 лет испытали острую реакцию на стресс. От госпитализации они отказались.

Удар по транспортной инфраструктуре

По данным главы ОВА Вячеслава Чауса, сегодня утром враг ударил по транспортной инфраструктурев Нежинском районе. Выясняются детали о последствиях атаки.

Предварительно, два человека пострадали: мужчине оказали помощь на месте, женщину обследуют врачи - состояние стабильное.

Отмечается, что всего за минувшие сутки было 26 обстрелов, 33 взрыва.

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Последствия обстрелов





