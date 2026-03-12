РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9278 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Черниговщины
1 511 2

Ночью РФ атаковала Менскую громаду в Черниговской области: погибла 15-летняя девушка. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 12 марта российские войска атаковали один из населенных пунктов Менской громады Черниговской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Менском городском совете.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате атаки погибла 15-летняя девочка, а ее родители получили ранения. Также повреждены два жилых дома.

По состоянию на 6:00 12 марта продолжается ликвидация пожара и оказание помощи пострадавшим.

"Этот очередной акт террора еще раз доказывает, что враг сознательно бьет по мирному населению и гражданской инфраструктуре", - отметили в горсовете.

И добавили, что 12 марта в общине объявлен день траура.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия атаковала Чугуев: есть погибший и раненые

Последствия атаки

РФ атаковала Менскую общину: погибла 15-летняя девушка
РФ атаковала Менскую общину: погибла 15-летняя девушка
РФ атаковала Менскую общину: погибла 15-летняя девушка

Что предшествовало?

С самого утра 11 марта город Семеновка в Черниговской области находился под атакой вражеских ударных дронов: 

  • Российские военные применяют ударные беспилотники типа "молния". Один из дронов попал в пятиэтажный жилой дом. В результате поврежден фасад здания и выбиты окна в квартирах.
  • Еще одной целью стал продуктовый магазин. В результате атаки поврежден само помещение и гражданский автомобиль.
  • Зафиксировано попадание на территории пилорамы. После удара загорелся производственный цех.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате вражеского обстрела обесточена ЛЭП в Корюковском районе: ряд населенных пунктов без света. ФОТО

Автор: 

обстрел (15262) пожар (711) Черниговская область (547) Корюковский район (58) Мена (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Памятаймо Українці про злочини московитів в Україні, мішєбратіяв… атінРот ….
показать весь комментарий
12.03.2026 07:45 Ответить
Ворог свідомомо воює з мирним населенням ,будь проклята навіки фашиська росія і народ цього злочинного терористичного утворення рф ,щоб ви всі виздихали рашиські варвари.
показать весь комментарий
12.03.2026 08:23 Ответить
 
 