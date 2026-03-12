Ночью РФ атаковала Менскую громаду в Черниговской области: погибла 15-летняя девушка. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 12 марта российские войска атаковали один из населенных пунктов Менской громады Черниговской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Менском городском совете.

В результате атаки погибла 15-летняя девочка, а ее родители получили ранения. Также повреждены два жилых дома.

По состоянию на 6:00 12 марта продолжается ликвидация пожара и оказание помощи пострадавшим.

"Этот очередной акт террора еще раз доказывает, что враг сознательно бьет по мирному населению и гражданской инфраструктуре", - отметили в горсовете.

И добавили, что 12 марта в общине объявлен день траура.

Последствия атаки







Что предшествовало?

С самого утра 11 марта город Семеновка в Черниговской области находился под атакой вражеских ударных дронов:

Российские военные применяют ударные беспилотники типа "молния". Один из дронов попал в пятиэтажный жилой дом. В результате поврежден фасад здания и выбиты окна в квартирах.

Еще одной целью стал продуктовый магазин. В результате атаки поврежден само помещение и гражданский автомобиль.

Зафиксировано попадание на территории пилорамы. После удара загорелся производственный цех.

