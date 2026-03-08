В результате вражеского обстрела обесточена ЛЭП в Корюковском районе: ряд населенных пунктов - без света. ФОТО
За прошедшие сутки россияне совершили 69 обстрелов Черниговской области, зафиксировано 116 взрывов.
Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
Корюковский район
Как отмечается, в результате обстрела из РСЗО обесточена линия электропередач в Корюковском районе. Ряд населенных пунктов остались без света.
Также из-за удара FPV-дрона поврежден автомобиль в селе Корюковской громады.
Новгород-Сиверский
Вчера поздно вечером враг нанес удар "геранями" по Новгороду-Сиверскому. Было два взрыва на территории лесничества. Повреждены гаражи и техника.
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