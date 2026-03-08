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Новости Фото Обстрелы Черниговщины
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В результате вражеского обстрела обесточена ЛЭП в Корюковском районе: ряд населенных пунктов - без света. ФОТО

За прошедшие сутки россияне совершили 69 обстрелов Черниговской области, зафиксировано 116 взрывов.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

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Обстрелы Черниговской области

Корюковский район

Как отмечается, в результате обстрела из РСЗО обесточена линия электропередач в Корюковском районе. Ряд населенных пунктов остались без света.

Также из-за удара FPV-дрона поврежден автомобиль в селе Корюковской громады.

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Новгород-Сиверский

Вчера поздно вечером враг нанес удар "геранями" по Новгороду-Сиверскому. Было два взрыва на территории лесничества. Повреждены гаражи и техника.

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обстрел (33120) Черниговская область (1599) Корюковский район (70) Новгород-Северский район (94) Новгород-Северский (29)
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