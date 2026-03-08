В результате вражеского обстрела обесточена ЛЭП в Корюковском районе: ряд населенных пунктов - без света. ФОТО

За прошедшие сутки россияне совершили 69 обстрелов Черниговской области, зафиксировано 116 взрывов.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Корюковский район

Как отмечается, в результате обстрела из РСЗО обесточена линия электропередач в Корюковском районе. Ряд населенных пунктов остались без света.



Также из-за удара FPV-дрона поврежден автомобиль в селе Корюковской громады.

Смотрите также: Ночная атака дронов на Черниговскую область: погибла женщина, разрушен дом. ФОТО

Новгород-Сиверский

Вчера поздно вечером враг нанес удар "геранями" по Новгороду-Сиверскому. Было два взрыва на территории лесничества. Повреждены гаражи и техника.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Черниговской области саперы обезвредили боевую часть дрона "Герань-2". ФОТО